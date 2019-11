Si è rinnovato anche questa settimana su Mediaset, l'appuntamento con la serie televisiva di genere drammatico, "Oltre la soglia", interpretata fra gli altri da Gabriella Pession (Tosca Navarro), Nina Torresi (dottoressa Capello), Paolo Briguglia (Agosti) e Giorgio Marchesi (Pm Piergiorgio Di Muro). Mercoledì 27 novembre, infatti, è stata trasmessa, in prima serata, su Canale 5 la quarta puntata della prima stagione della serie in cui la dottoressa Navarro è stata chiamata a curare un giovane che ha subito un malore mentre si allenava, ed una ragazza affetta da allucinazioni.

Qualora non si è avuta l'opportunità di seguire il quarto appuntamento su Canale 5, la replica della puntata sarà facilmente reperibile sui siti ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della quarta puntata di 'Oltre la soglia'

Nello specifico, si segnala che la replica della 4^ puntata di "Oltre la soglia" è reperibile soltanto in streaming sul sito Mediaset Play, alla pagina dedicata alla serie. Nella sezione appena citata, infatti, è possibile trovare le repliche di tutte le puntate della fiction con Gabriella Pession, andate in onda fino ad oggi sui canali Mediaset.

Da ricordare che, per guardare tutti i video presenti su Mediaset Play, è necessario registrarsi al sito e scaricare un'applicazione multimediale da installare su smartphone e tablet.

La trama

La trama ufficiale della quarta puntata ci segnala che arriverà in reparto, Diego, un giovane costretto al ricovero dopo essersi allenato talmente tanto da sentirsi male. Il ricovero del ragazzo susciterà molta curiosità in Tosca, che, decisa più che mai a capire cosa ha spinto Diego a comportarsi così, si recherà nella palestra in cui si allenava.

Arrivata lì, la dottoressa inizierà ad indagare, facendosi aiutare anche dal Pm Piergiorgio Di Muro. Nel frattempo, la dottoressa Capello si sentirà molto vicina ad Agosti, allontanandosi ancora di più dal marito con il quale sembra non avere più un rapporto matrimoniale soddisfacente.

Dopo il ricovero di Diego, in reparto arriverà una sedicenne di origini africane, Adila: la ragazza soffre di allucinazioni. Il suo insolito caso attirerà immediatamente l'attenzione di Tosca, che si impegnerà ad esaminare la situazione della giovane per scoprire cosa si cela realmente dietro ai suoi malesseri.

Alla fine, le indagini mediche condotte dalla Navarro porteranno alla luce una realtà molto più complessa di una semplice patologia mentale, una realtà fatta di problemi d'integrazione culturale e di scarsa comunicazione nei rapporti fra genitori e figli. Nel frattempo, Diego si riprenderà del tutto e verrà dimesso dall'ospedale, ma prima di andarsene il giovane insisterà per incontrare un'ultima volta Bruno.