Il prossimo mercoledì 13 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction 'Oltre la soglia' con protagonisti l'attrice Gabriella Pession che interpreta la psichiatra Tosca Navarro e l'attore Giorgio Marchesi nEl ruolo di Piergiorgio Di Muro. Secondo le ultime anticipazioni, quest'ultimo sarà sempre più preso e innamorato di Tosca. Infatti, l'uomo deciderà di indagare sulla donna per scoprire di più sul suo passato, visto e considerato che si sta legando sempre di più. Intanto, nel prossimo appuntamento del 13 novembre, la Navarro dovrà cimentarsi in altri casi altrettanto delicati.

Seconda puntata Oltre la soglia Anticipazioni

Nella seconda puntata della settimana prossima della fiction Mediaset scopriremo molto di più su Tosca Navarro, la responsabile del reparto di psichiatria infantile. Ma in generale si scopriranno anche cose sul conto di altri personaggi che entreranno pia piano nella vita del Primario e da una parte si mostreranno felici di aiutarla e dall'altra cercheranno di ostacolarla e le impediranno di svolgere tranquillamente il suo lavoro.

Nel primo episodio della seconda puntata, Tosca verrà chiamata in causa per occuparsi di Silva, una ragazzina che avrà una crisi di rabbia mentre si troverà tra i banchi di scuola. In particolare, la Navarro cercherà di scoprire cosa ci sia dietro questo turbamento della ragazzina che è molto studiosa e con giudizio. Ma questa volta, sarà ostacolata non dai suoi collegi ma da Caterina, la migliore amica di Silvia che racconterà tantissime bugie.

Piergiorgio Di Muro sempre più preso da Tosca che sarà molto sfuggente

Invece, nel secondo episodio la Navarro sarà alle prese con un altro paziente il cui nome è Roberto. Quest'ultimo è un giovane il cui unico sollievo sembrerebbe essere la musica e senza di essa arriva a sentirsi in pericolo e si sente disorientato. Il primario di psichiatrica riuscirà ad aiutarlo anche grazie all'ausilio degli altri pazienti del reparto e soprattutto indagando sul passato del ragazzo fino a scoprirne i momenti e le situazioni difficili che ha vissuto.

Inoltre, nel corso del secondo appuntamento con la serie televisiva Oltre la soglia vedremo il magistrato Di Muro avvicinarsi sempre di più alla Navarro che però sarà sempre più sfuggente da lui. Tosca è molto interessata all'affascinante uomo però è principalmente il suo passato a bloccarla. In particolare, è la malattia della donna che non riesce a farle vivere una relazione in piena tranquillità.

Però allo stesso tempo Piergiorgio sarà sempre più preso dalla psichiatra e questo suo comportamento sfuggente lo farà insospettire. Proprio per questo motivo indagherà sul passato della donna di cui si sta innamorando per scoprire quante più cose possibili.