Le anticipazioni della quarta puntata di "Oltre la soglia", la nuova fiction di Canale 5 ambientata in un reparto di neuropsichiatria, diretta dalla regista Monica Vullo e con protagonista l'attrice Gabriella Pession, riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 27 novembre, Tosca Navarro dovrà occuparsi di due nuovi e complicati casi, quello di Diego e il particolare caso di Adila.

Diego arriverà nella struttura psichiatrica poco dopo aver avuto un brutto incidente, mentre Adila verrà ricoverata per un disturbo diverso, ma Tosca scoprirà presto che il male della ragazza nasconde qualcos'altro.

Nel frattempo la dottoressa Capello sarà sempre più vicina ad Agosti e non andrà molto d'accordo con il marito

Il caso di Diego

Nella puntata di "Oltre la soglia" che andrà in onda il 27 novembre, presso il reparto psichiatrico della dottoressa Tosca Navarro arriverà Diego, il quale perderà la conoscenza dopo un durissimo allenamento in palestra.

Così Tosca vorrà sapere di più riguardo la vita privata del giovane, tanto da visitare la palestra nella quale Diego si è sentito male e scoprirà che il ragazzo in realtà si allena sempre assai duramente fino al punto di svenire. Pertanto la Navarro vorrà capire le motivazioni che spingono Diego ad esercitarsi così duramente.

Successivamente la dottoressa Capello avrà alcuni problemi con suo marito, poiché sarà parecchio in sintonia con Agosti.

Adila ha un'allucinazione

La dottoressa Navarro conoscerà anche Adila, una ragazza italiana di sedici anni. La nuova paziente sarà ricoverata presso la clinica a causa di un'improvvisa allucinazione. Per tale ragione Tosca vorrà subito approfondire la situazione per cercare di aiutare la giovane più adeguatamente possibile.

Più tardi la dottoressa scoprirà che la ragazza potrebbe aver avuto dei grossi problemi a causa della sua integrazione culturale e con i suoi genitori, poiché gli stessi sono di origine africana.

Intanto Diego riuscirà a riprendersi al meglio e sarà finalmente pronto per essere dimesso dalla clinica psichiatrica, ma prima avrà il desiderio di confrontarsi con un certo Bruno.

