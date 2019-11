Sulla rete ammiraglia Mediaset continua a debuttare l’appassionante serie televisiva italiana Oltre la soglia, ambientata in un reparto di neuropsichiatria infantile. Nella quinta e penultima puntata che salvo variazioni di palinsesto sarà trasmessa il 4 dicembre 2019, lo spietato PM della procura Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi) si metterà alla ricerca di Tosca Navarro (Gabriella Pession) la ribelle psichiatra fuori dagli schemi impegnata a fare nuovamente i conti con il suo passato minaccioso.

Trama della 5^ puntata: Di Muro vorrà fare un annuncio spiacevole alla Navarro

Le anticipazioni del quinto appuntamento della fiction che analizza dei casi clinici diversi, in programma mercoledì 4 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:25 circa saranno movimentate. Emma (Giulia Salerno) una ragazza che vive in una casa famiglia da quando è rimasta orfana, farà preoccupare Tosca e gli altri medici per via del suo cessante silenzio. Nel corso di una notte accadrà qualcosa di strano, perché la giovane tornerà a parlare.

A quel punto la neuropsichiatra farà il possibile per scoprire qual è il problema di cui soffre la ragazza. Successivamente Di Muro avrà intenzione di rintracciare la Navarro, per farle una comunicazione importante per niente piacevole. Quest’ultima intanto pur avendo dei malesseri molto probabilmente per i problemi psichiatrici avuti prima di intraprendere la sua professione, si dovrà occupare di altri due pazienti. Si tratta di Marina (Aurora Giovinazzo) e Tommaso (Gabriele Fiore), che all’improvviso spariranno dall’ospedale in cui erano ricoverati senza lasciare nessuna traccia.

La situazione si complicherà, quando Tosca capirà che la ragazza scomparsa nel nulla non prende le sue medicine da una settimana: questa scoperta allarmerà gli inquirenti che rinforzeranno le ricerche dei dispersi. Infine verrà alla luce che in realtà i due pazienti stanno pianificando una fuga romantica.

Riassunto del terzo episodio

Nel terzo episodio del 20 novembre 2019 già andato in onda su Canale 5, la nuova paziente Anna non appena ha messo piede nel reparto di neuropsichiatria infantile ha riferito ai medici la cura esatta, per una malattia che si è attribuita da sola.

La giovane ha affermato di essere in cura presso una clinica, e che nessuno ha denunciato la sua scomparsa. Intanto Di Muro ha continuato a fare delle indagini su Tosca. Quest’ultima inoltre è stata ricercata da un uomo dall’identità misteriosa. La psichiatra ha fatto anche la conoscenza di Tommaso, che ha iniziato a dare i primi segnali di un imminente tentativo di suicidio. La Navarro si è vista costretta a servirsi della complicità del PM Piergiorgio, per aiutare il 16enne nel momento in cui oltre a rifiutare il cibo ha trattato nel peggiore dei modi lo staff della struttura.