Le anticipazioni di "Oltre la soglia", la nuova serie televisiva medical prodotta da Paypermoon e trasmessa in sei serate su Canale 5 dal 6 novembre, relative alla quinta puntata che andrà in onda mercoledì 4 dicembre, sono ricche di novità e colpi di scena, pronti ad intrattenere i telespettatori. Fra questi, il silenzio e il passato travagliato di Emma e la fuga di Tommaso e Marica dall'ospedale. Protagonisti della fiction sono la bellissima Gabriella Pession e l'attore bergamasco Giorgio Marchesi.

L'appuntamento con la serie televisiva a partire dalle 21:20 su Canale 5 Mediaset. A fine serata, gli episodi saranno come sempre caricati sulla piattaforma e disponibili in streaming su Mediaset Play.

Di Muro alla ricerca di Tosca per darle un messaggio spiacevole

Nella penultima puntata di "Oltre la soglia" di mercoledì 4 dicembre, Piergiorgio Di Muro si mette alla ricerca della psichiatra Navarro, per comunicarle una notizia importante e particolarmente sconvolgente: una vera e propria doccia fredda che finirà per segnare profondamente la donna.

Frattanto, Tosca si trova di fronte a nuovi casi difficili, in particolare quello che riguarda Emma, una ragazza orfana e ospite di una casa famiglia. La Navarro fa di tutto per aiutare Emma a scoprire il suo passato, ma Soprattutto l'aiuterà a tornare a parlare dopo diversi mesi di silenzio.

Tommaso e Marica fuggono insieme dall'ospedale

Nel secondo episodio, Tosca Navarro si occupa del caso che riguarda due ragazzi, Marica e Tommaso, i quali fuggono inaspettatamente insieme dall'ospedale mettendo a repentaglio la loro vita.

In particolare, la giovane psichiatra è molto preoccupata per Marica, in quanto la ragazza deve necessariamente prendere delle medicine che non assume ormai da diversi giorni. L'intento dei due ragazzi è una scappatella romantica. Anche questo è un caso molto complesso e delicato, ma che Tosca riuscirà ad affrontare con la tenacia e la professionalità di sempre.

Il riassunto della puntata di mercoledì 27 novembre

Nella quarta puntata di "Oltre la soglia", già trasmessa mercoledì 27 novembre, Diego ha un malore che lo costringe a stare in ospedale.

Il fatto di voler conoscere l'ambiente che frequenta il giovane, spinge la Navarro a raggiungere la palestra dove quest'ultimo si allena. Nel frattempo, il rapporto tra la dottoressa Capello con il marito sembra non andare a gonfie vele e lei si sente sempre più attratta da Agosti. Una ragazzina di origine africana viene ricoverata a causa di un'allucinazione: Tosca inizia ad indagare e scopre una verità concernente l'integrazione culturale e il rapporto difficile fra la ragazza e i genitori. Ripresosi, Diego, prima di lasciare l'ospedale, intende confrontarsi con Bruno.