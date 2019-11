Oltre la soglia, con protagonista Gabriella Pession, andrà in onda mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la prima puntata, la quale si preannuncia già ricca di colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni svelano che la dottoressa Tosca Navarro, una donna dall'immagine cupa e il passato difficile, dovrà lottare con tutte le sue forze per aiutare alcuni giovani in difficoltà, le stesse che ha avuto lei quando era un'adolescente.

In particolar modo la dottoressa sarà alle prese con la vicenda di Jacopo, un ragazzo arrestato per vandalismo, dotato però di un'eccezionale intelligenza. Infine, in questi 12 nuovi episodi (suddivisi in sei appuntamenti) della fiction i telespettatori avranno modo di conoscere altri personaggi.

Tosca si prende cura dei ragazzi con disturbi psichiatrici

Già dalla prima puntata di Oltre la soglia (in programmazione mercoledì 6 novembre) avverranno dei colpi di scena che lasceranno a bocca aperta il pubblico di Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali sulla trama svelano che Tosca avrà il compito di occuparsi di alcuni giovani con problemi psichici, uno tra questi sarà proprio Jacopo che finirà in prigione dopo un atto vandalico. A quel punto, la dottoressa cercherà di fare tutto il suo possibile per cercare di capire quale sia il motivo che portata il giovane ad attuare questo comportamento. Intanto si inizierà a parlare anche della piccola Dora, una adolescente di 13 anni, la quale sarà spaventata dal pensiero fisso di essere tagliata a pezzi, malgrado non ci sarà nessuno a minacciarla.

Per questo motivo, la donna si prenderà cura anche del suo disturbo, cercando di liberarla da questa paura interiore. Jacopo, inveve, nonostante le grandi difficoltà dimostrerà di avere un grande intelletto.

Tosca nasconde un segreto

Le trame riguardanti la prima puntata di Oltre la soglia, inoltre rivelano che la dottoressa nasconderà qualcosa di oscuro. Infatti, ben presto i telespettatori scopriranno che anche la Navarro ha sofferto di schizofrenia, ragion per cui ciò la renderà capace di capire la fragilità dei suoi pazienti.

Tuttavia avrà sempre paura che la malattia possa ripresentarsi nella sua vita. Nel frattempo ad affiancare e sorreggere la donna nel lavoro ci sarà il psicoterapeuta Alessandro Agosti (Paolo Briguglia), mentre Francesco tenterà di mostrarsi migliore della Tosca. Intanto a dettare le direttive in ospedale ci sarà la simpatica caposala Maria Palli (Ida Sansone), mentre Barbara Cappello sarà una psicologa molto solare.

Per finire la Navarro sarà completamente insofferente alle regole, specialmente a quelle che gli imporrà il Tribunale dei Minori e dai Servizi Sociali, dunque si batterà spesso con il PM Piergiorgio Di Muro, ma alla fine tra i due avverrà la passione.