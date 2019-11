Nuovo spazio dedicato alle notizie su Oltre la soglia, la Serie TV con protagonista Gabriella Pession e Giorgio Marchesi chenon ha incontrato il favore del pubblico nonostante gli attuali temi trattati. La trama della 5ª puntata trasmessa il 4 dicembre su Canale 5 rivela che Tosca Navarro instaurerà un rapporto unico e diretto con Emma mentre contribuirà alla ricerca di Marica e Tommaso, due pazienti fuggiti presumibilmente per una questione amorosa dal reparto di neuropsichiatria infantile.

Oltre la soglia, Tosca aiuta Emma

La fiction con protagonista Gabriella Pession si appresta al finale della prima stagione che si annuncia ricco di colpi di scena.

Le anticipazioni di Oltre la soglia, riguardante la 5ª puntata trasmessa mercoledì 4 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Tosca sarà molto in ansia per Emma (Giulia Salerno), una giovane ospite di una casa famiglia. La ragazza, infatti, si è chiusa in un ermetico silenzio da quando sono morti entrambi i genitori, ma ben presto accadrà un fatto che porterà la paziente a parlare. La Navarro, a questo punto, cercherà di scoprire la malattia della nuova arrivata che comincerà ad aprirsi al mondo esterno.

Nel frattempo tutti gli occhi dei telespettatori saranno puntati sul flirt tra lo spietato pm della procura, Piergiorgio (Giorgio Marchesi) e la neuropsichiatra fuori dagli schemi. In questa penultima puntata, Di Muro cercherà di mettersi in contatto con Tosca in quanto deve rivelargli qualcosa di molto importante.

La Navarro preoccupata per la fuga di Marica e Tommaso

Gli spoiler di Oltre la soglia, in onda mercoledì 4 dicembre su Canale 5, rivelano che in ospedale si vivranno ore d'ansia per la scomparsa di due giovani pazienti.

Marica e Tommaso, infatti, faranno perdere le loro tracce dal reparto in cui erano ricoverati. Una situazione che getterà nel panico la Navarro, già sconvolta da alcuni malesseri. La donna, infatti, soffre di schizofrenia tanto da vedere il fantasma di lei da giovane. Inoltre le cose si complicheranno ancora di più quando Tosca (Gabriella Pession) scoprirà che Marica non assume più le medicine da una settimana. Per questo motivo le forze dell'ordine incrementeranno le battute di ricerca per ritrovare i due fuggiaschi sani e salvi.

I fans della serie tv italiana, scopriranno che i due pazienti non volevano fare niente di male. In particolare, la coppia stava pianificando una fuga d'amore. La polizia riuscirà a ritrovare Marica e Tommaso? In attesa di sapere se la coppia avrà il suo lieto fine, si ricorda che gli appuntamenti della prima stagione della fiction possono essere rivisti in streaming su Mediaset Play.