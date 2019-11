Oltre la soglia ritornerà nuovamente su Canale 5 con la quinta e penultima puntata mercoledì 4 dicembre, in onda in prima serata. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento ci svelano molteplici colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Tosca Navarro (Gabriella Pession). Nel dettaglio, quest'ultima dovrà far fronte all'improvvisa fuga di due pazienti scappati probabilmente a causa del loro amore nato proprio all'interno della clinica. Infine Piergiorgio Di Muro cercherà la neuropsichiatra mentre quest'ultima dovrà provare a risolvere anche il problema legato a Emma.

Oltre la soglia, Tosca in ansia per la fuga di Marica e Tommaso

Proseguiranno anche nel corso dei prossimi episodi i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Le anticipazioni di Oltre la soglia, relative alla puntata che verrà trasmessa mercoledì 4 dicembre 2019 su Canale 5, svelano che Tosca sarà molto preoccupata per Marica e Tommaso. Questi ultimi infatti, scapperanno dalla clinica dove erano ricoverati facendo perdere completamente le loro tracce. Una vicenda che porterà susciterà molta paura nella Navarro, già abbastanza ingarbugliata per alcuni suoi disturbi.

Infatti la schizofrenia affligge la donna da quando era giovane, tant'è vedere la sua immagine di quando era adolescente. In più la situazione andrà a peggiorare notevolmente nel momento in cui Tosca verrà a conoscenza che Marcia da una settimana non ha più assunto le sue medicine. Per questa ragione le forze dell'ordine amplieranno le ricerche per cercare di trovare i due ragazzi prima che possa essere troppo tardi.

Tosca si occupa di Emma

Gli spoiler di Oltre la soglia, in onda mercoledì 4 dicembre su Canale 5, annunciano che la neuropsichiatra sarà molto in ansia anche per Emma (Giulia Salerno), una ragazza di che vive in una casa famiglia.

Infatti la giovane non parla più da quando i suo genitori sono deceduti, ben presto, però, avverrà una circostanza che spingerà la paziente a parlare nuovamente. La dottoressa a quel punto, proverà a scoprire la malattia della nuova arrivata che inizierà a essere più aperta al mondo esterno. Intanto l'attenzione si concentrerà sulla relazione tra il procuratore Piergiorgio (Giorgio Marchesi) e la Navarro. Infatti, in questa penultima puntata, Di Mauro si metterà alla ricerca della di Tosca in quanto avrà bisogno di parlare con lei in con una certa urgenza.

Ricordiamo che è possibile rivedere tutti gli episodi della Serie TV collegandosi al sito web gratuito Mediaset Play, del quale è fattibile scaricare anche l'apposita applicazione per tablet e cellulari.