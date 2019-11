Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Paola Caruso, tra le lacrime, conferma che la storia d’amore tra lei e Moreno Merlo è finita. Paola è molto provata per il tragico epilogo di una storia che lei credeva potesse essere quella perfetta. La showgirl confessa che la crisi con Moreno sia nata dopo la puntata di Domenica Live nella quale furono ospiti. Paola racconta come il ragazzo si sia presentato nella casa in cui convivevano, non contento del rimborso spese ottenuto per aver partecipato alla trasmissione, chiedendo alla sua fidanzata altri soldi.

Lei, almeno all’inizio, non ha dato peso a questa cosa, visto che lo aiutava a trovare un lavoro, grazie al suo agente, cercando di inserirlo nel mondo dello spettacolo. La situazione sembra però degenerare nel momento in cui Moreno si infuria con Paola incolpandola, a detta della ragazza, di essere un ostacolo al decollo della sua carriera, visto che lui sarebbe il Brad Pitt Italiano.

Paola Caruso confessa che Moreno la avrebbe minacciata di pubblicare delle sue registrazioni private

La Caruso, nel corso dell’intervista a Domenica Live, confessa una verità assurda.

A detta sua, Moreno le avrebbe confessato di essere in possesso di registrazioni private, che hanno per protagonisti lei e il piccolo Michelino. Il Merlo le avrebbe intimato di rendere pubbliche queste registrazioni, laddove lei avesse fatto un passo falso. Per Paola, dopo la brutta situazione vissuta con il padre di suo figlio, Francesco Caserta, una nuova delusione amorosa; lei era convinta che Moreno fosse veramente l’uomo della sua vita, il padre che desiderava da sempre per suo figlio.

Ma l’ex Bonas di Avanti un altro, pur ammettendo di esserci rimasta male, è convinta di non perdonare il suo ex fidanzato, visto che i fatti commessi dall’uomo non possono essere giustificati.

Smentita la notizia che la comparsa di Veronica Graf avrebbe comportato un allontanamento tra Moreno e Paola

Nei giorni scorsi, sul web era uscita la notizia che indicava come colpevole dell’ allontanamento tra Paola e Moreno, Veronica Graf, influencer ed ex concorrente del grande fratello.

Paola si mostra sofferente, si auto incolpa del fatto di aver avvicinato a suo figlio questo uomo, che sarà sempre nelle foto dei momenti più importanti, come il battesimo del piccolo Michelino. La calabrese è convinta che l’unico scopo di Moreno, approfittando della sua debolezza, era arrivare al mondo dello spettacolo, essere ospite nei programmi di Barbara D’Urso, e partecipare ai vari reality Mediaset.

Al termine dell’intervista, Paola Caruso, ormai rassegnata, racconta come tanti suoi fan l’ avevano avvertita e messa in guardia da Moreno. Erano numerosi i dubbi che, di fatto, hanno trovato conferma.