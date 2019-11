Ospite ieri pomeriggio a Domenica Live, Paola Caruso ha spiegato i gravi motivi che hanno portato alla rottura con Moreno Merlo. Dopo il difficile periodo attraversato con il padre di suo figlio, che non vuole saperne niente del bambino, l'ex bonas di Avanti un altro sembrava aver ritrovato la serenità accanto ad un nuovo fidanzato. Le cose tra di loro andavano a gonfie vele, tanto che lui aveva partecipato anche al battesimo del bambino.

Alcune domeniche fa l'uomo era stato ospite di Barbara D'Urso insieme a Paola. Nel corso della trasmissione aveva raccontato di quanto tra loro andasse sempre meglio e di quanto si fosse affezionato a Michelino. Paola, già felice per aver ritrovato dopo molti anni la sua vera madre, credeva di poter finalmente dare una famiglia a suo figlio. La Caruso pensava di aver trovato un ragazzo che li amasse entrambi. Invece, è arrivata un'altra brutta delusione e addirittura una scoperta sconvolgente riguardante la convivenza con Moreno.

Vediamo cosa ha raccontato in diretta nel corso dell'intervista a Barbara D'Urso.

Paola Caruso racconta che Moreno registrava tutto

Paola Caruso ha lanciato delle accuse molto pesanti nei confronti del suo ex Moreno Merlo. Ha detto infatti che lui avrebbe usato lei e suo figlio solo per arrivare in televisione: "A Moreno non interessava né di me, né del bambino, ma solo dei soldi e della popolarità.

Il suo unico scopo era entrare nel mondo dello spettacolo e magari partecipare al Grande Fratello, all'Isola dei famosi o diventare opinionista".

L'ex bonas ha aggiunto che durante l'ultima litigata avuta una sera in macchina lui le avrebbe confessato una cosa sconvolgente. Quando stavano insieme avrebbe sempre registrato tutto e anche quella sera mentre litigavano furiosamente avrebbe continuato a registrare ricattandola per questo.

Paola Caruso si è addirittura rivolta alla polizia perché spaventata da questa rivelazione.

Inoltre, la donna ha raccontato che lui le avrebbe dato anche una gomitata. Come ribadito più volte nel corso della diretta di ieri, Moreno a detta della Caruso cercherebbe solo soldi e fama. Le poche volte in cui uscivano a cena fuori la donna ha dichiarato che era lei a dover pagare il conto. Inoltre dopo le ospitate da Barbara d'Urso chiedeva anche il suo rimborso spese, lamentandosi del compenso troppo esiguo.

Più volte, Barbara d'Urso aveva ripetuto a Moreno di non far soffrire Paola. Alla luce di quanto successo, come le ha detto ieri la stessa Paola Caruso, le preoccupazioni della conduttrice erano fondate. Dunque, un'altra forte delusione per l'ex bonas che ora dice di volersi dedicare soltanto a suo figlio e alla famiglia ritrovata, dimenticando quanto accaduto con Moreno Merlo in questi ultimi mesi.