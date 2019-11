Pezzi Unici ha conquistato il pubblico italiano, totalizzando il 20% di share nella serata del 17 novembre, doppiando La Caccia-Monteperdido, la fiction di Canale 5 con Megan Montaner nel cast.

La Serie TV di Rai 1 ha come protagonista Sergio Castellitto nei panni di un ebanista stravolto dalla morte prematura del figlio. Gli spoiler della seconda puntata che andrà in onda domenica 24 novembre rivelano che Vanni Bandinelli cercherà di fare chiarezza sul rapporto che c'era tra Lorenzo ed Erica.

Pezzi Unici, puntata 24 novembre: Vanni indaga sulla morte di Lorenzo

Le anticipazioni di Pezzi Unici riguardanti il secondo appuntamento atteso per domenica 24 novembre su Rai 1 riportano che Vanni comincerà ad affezionarsi ai cinque ragazzi che ha accolto nel suo laboratorio artigianale. Tutto ciò avverrà anche grazie al contributo di Anna (Irene Ferri), la responsabile della casa famiglia che li ha indirizzati presso l'ebanista.

La donna, infatti, con fermezza e determinazione convincerà Bandinelli a dare una seconda chance ai giovani che hanno un passato difficile alle spalle. Nonostante ciò, il burbero artigiano fiorentino dimostrerà di essere esclusivamente interessato a scoprire cos'è successo al figlio Lorenzo, trovato senza vita lungo il fiume.

Intanto un famoso designer proporrà a Vanni di avviare una collaborazione, ma l'artigiano non sarà convinto della sua proposta, considerandolo poco concreto.

Il nuovo arrivato, però, resterà positivamente impressionato da alcuni lavori di Erica, la quale nel frattempo verrà interrogata dalla polizia. E così si apprenderà che la ragazza è una sorta di "pecora nera" di una ricca e stimata famiglia fiorentina.

Bandinelli sospetta di Erica

Gli spoiler della seconda puntata di Pezzi Unici riportano che Bandinelli comincerà ad indagare su Erica (Anna Manuelli), ritenendo che la giovane abbia avuto una relazione con Lorenzo.

La ragazza però affermerà di non aver mai avuto un legame sentimentale con il figlio dell'ebanista, sottolineando che per lei è stato soprattutto un mentore. Al contempo, il comportamento di Erica continuerà a destare sospetti, poiché non solo non si presenterà in laboratorio, ma si renderà anche protagonista di duri scontri in famiglia. A questo punto Anna la affronterà, minacciandola di essere pronta a fornire una valutazione negativa al tribunale.

Erica intraprenderà una relazione segreta con il designer che, però, mirerà solo a sottrarle alcuni disegni. Vanni continuerà a portare avanti le sue indagini personali, convinto che una volta appurata la verità sul triste destino di Lorenzo potrà riavvicinarsi alla moglie Chiara, con la quale è separato ormai da diversi mesi.

In attesa di seguire il prossimo appuntamento di Pezzi Unici, ricordiamo che è possibile vedere la replica della prima puntata in streaming sul servizio gratuito online Rai Play.