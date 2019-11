Nel salotto di Pomeriggio 5 giovedì 14 novembre si è discusso nuovamente del presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo dopo il servizio uscito su 'Diva e Donna' con uno scatto 'rubato' che mostra un bacio tra i due.

Questa volta è intervenuta sulla questione anche l’ex fidanzata di Arena. Giulia Napolitano fin da subito ha puntato il dito contro la professoressa siciliana e, stando al racconto della giovane, la storia con Gaetano sarebbe finita a causa della Lombardo.

“Ambra ha preso in giro Kikò”: con queste parole Giulia ha iniziato la sua battaglia contro l’ex concorrente del Grande Fratello. Secondo l’ex di Arena, la Lombardo ha iniziato una storia con il parrucchiere romano solamente per ottenere visibilità: “Kikò lo vedo innamorato, Ambra finge sin dall’inizio”.

A Barbara d’Urso, pertanto, Giulia ha rivelato di avere le prove per testimoniare quanto detto nel salotto targata Mediaset, poiché ha un amico in comune con la professoressa. L’ex fidanzata di Gaetano Arena, infatti, ha rivelato che era programmato perfino il ritorno all’interno della Casa del Gf da parte della Lombardo.

Giulia al vetriolo sulla Lombardo: ‘Non è il primo tradimento’

L’ex fidanzata di Gaetano Arena è sembrata piuttosto agguerrita nei confronti di Ambra Lombardo. La giovane, come un fiume in piena nel salotto di Pomeriggio 5, ha parlato anche di altri presunti tradimenti da parte della professoressa al suo fidanzato: “Altri due: uno è un ex calciatore, l’altro l’uomo con cui stava quando è entrata al Gf”.

Di fronte alle affermazioni di Giulia, la diretta interessata è andata su tutte le furie. La Lombardo si è detta incredula per tutte queste voci sul suo conto che, assicura, non corrispondono al vero. Infine, la fidanzata di Kikò Nalli ha minacciato di prendere dei seri provvedimenti: “Partiranno denunce, la prima sarà per questa tale Giulia che ho visto solo due volte in vita mia”.

Ambra e Kikò mettono fine all’amicizia con Gaetano Arena

Da quando è uscito il pettegolezzo che vede coinvolta Ambra Lombardo e Gaetano Arena, supportato dalle foto paparazzate e pubblicate su Diva e Donna, Kikò Nalli ha sempre avuto le idee chiare.

Il parrucchiere non mai esitato nel credere alla versione della sua compagna. Per questo motivo la coppia si è coalizzata contro l’ex gieffino.

A lanciare l’indiscrezione era stato il giornalista Carlo Mondonico, ma la notizia è stata confermata anche dal diretto interessato. Gaetano a Pomeriggio 5 ha ammesso di aver litigato con la coppia. L’accusa sollevata nei confronti di Arena sarebbe quella di aver architettato il servizio fotografico.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato a Barbara D’Urso di essere rimasto molto deluso per la reazione di Kikò e Ambra. Ma anche anche il noto fotografo Maurizio Sorge è piuttosto dubbioso circa lo scoop di 'Diva e Donna' e, anzi, parla chiaramente di 'pinocchiate'. Per Sorge, infatti, la stessa Ambra sarebbe totalmente ignara della cosa così come non hanno colpe nè il giornale che ha pubblicato il presunto scoop, nè tantomeno il salotto di Barbara D'Urso.