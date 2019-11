L'inverno ormai è alle porte e cosa c'è di meglio se non guardare la televisione. La programmazione che parte da sabato 23 a venerdì 29 novembre sarà incentrata molto sulle fiction. A seguire i dettagli sulla programmazione delle tre reti Mediaset e Rai.

I programmi trasmessi dalla Rai

Sabato 23 novembre ritorna su Rai Uno in prima serata il programma musicale "Una storia da cantare", infatti in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicano la puntata ad un altro grande della musica italiana, Lucio Dalla.

Su Rai Due verrà proposto il Telefilm "The Good Doctor" con tre episodi: "Sette Motivi" ; "Nei panni dell'altro" e "L'abito non fa il monaco"; invece su Rai 3 andrà in onda un documentario "Città Segrete", puntata dedicata a quattro importanti città come Mosca, Venezia, Vienna e Roma. Domenica 24 novembre sarà caratterizzata dalle fiction. Infatti, su Rai Uno verrà trasmessa 'Pezzi Unici' con Sergio Castellitto, Come ogni domenica su Rai Due ci sarà 'Che tempo che fa' con Fabio Fazio e Nino Frassica, invece su Rai 3 avremo un film drammatico 'Era mio padre'.

Lunedì 25 novembre un'altra fiction caratterizzerà la prima serata targata Rai Uno, ovvero 'In punta di piedi' con la partecipazione di Bianca Guaccero che interpreterà Lorenza, un'insegnante di danza. Su Rai Due ci sarà l'ultima puntata dello show condotto da Stefano de Martino, 'Stasera tutto è possibile', mentre su Rai Tre ci sarà 'Report'. Martedì 26 novembre su Rai Uno ci sarà la messa in onda della fiction 'Luisa Spagnoli' con Luisa Ranieri; su Rai Due ci sarà l'ultima puntata del 'Collegio'; invece su Rai Tre sarà il momento dell'attualità con '#cartabianca' condotto da Bianca Berlinguer.

Mercoledì 27 novembre su Rai Uno Alessandro Gassmann sarà il protagonista di 'Se Dio Vuole', mentre un'altra importante fiction caratterizzerà la prima serata di Rai Due, infatti Valentina Bellè sarà la protagonista di 'Volevo fare la rockstar'. Come ogni mercoledì Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di 'Chi l'ha visto?'. Giovedì 28 novembre su Rai Due ritorna l'animazione con il film 'Frozen-il regno di ghiaccio'; mentre in prima serata su Rai Uno sarà la volta del film drammatico 'La famiglia von Trapp'; su Rai 3 Serena Dandini condurrà 'Stati generali'.

Venerdì 29 novembre Rai Uno trasmetterà il varietà '20 anni che siamo italiani' con diversi protagonisti tra cui Gigi D'Alessio' e Vanessa Incontrada' e come ogni venerdì su Rai Due verrà trasmesso il telefilm 'Criminal Minds', mentre su Rai 3 ci sarà il film commedia 'Qualunquemente'.

Mediaset, ecco la programmazione della prossima settimana

Per quanto riguarda Mediaset sabato 23 novembre su Canale 5 ci sarà un'altra imperdibile puntata di 'Tu si que Vales' con Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, mentre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti giudicheranno le varie performance.

Su Rete 4 andrà in onda il film drammatico "Il Padrino" con Marlon Brando (1924-2004), invece su Italia Uno verrà trasmesso il film fantastico "Biancaneve e il cacciatore". Domenica 24 novembre su Canale 5 andrà in onda il nuovo telefilm 'La caccia, Monteperdido' con Megan Montaner protagonista, mentre su Rete 4 andrà in onda un film di spionaggio 'The Bourne Legacy', invece su Italia Uno come ogni domenica ci saranno 'Le Iene'.

La prima serata di Canale 5 del 25 novembre come ogni lunedì sarà dominata da Barbara d'Urso con il suo talk show 'Live-Non è la d'Urso', mentre su Rete 4 verrà trasmesso come di consueto una nuova puntata di 'Quarta Repubblica' con Nicola Porro; infine su Italia Uno ci sarà il film d'avventura 'Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo' con Johnny Depp. Martedì 26 novembre su Canale 5 ritorna la Champions League con la 5^ giornata della fase a gironi e in diretta dall'Allianz Stadium di Torino verrà trasmessa Juventus-Atletico Madrid con la telecronaca di Pierluigi Pardo.

Invece su Rete 4 Mario Giordano conduce 'Fuori dal coro'; mentre su Italia Uno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conducono una nuova puntata de 'Le Iene'.

Mercoledì 27 novembre su Canale 5 Gabriella Pession sarà la protagonista della quarta puntata di 'Oltre la Soglia', mentre su Rete 4 e Italia Uno andranno in onda rispettivamente il varietà '#CR4 La repubblica delle donne' e il film fantastico 'La Mummia' con Tom Cruise. Giovedì 28 novembre come ogni giovedì su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce 'Dritto e Rovescio'; mentre in prima serata su Canale 5 ci sarà 'Adrian' con Adriano Celentano; infine Italia Uno trasmetterà il film d'azione 'The Transporter Legacy'. Venerdì 29 novembre su Canale 5 verrà trasmessa in prima serata la fiction 'Il Processo' con Vittoria Puccini e come ogni venerdì su Rete 4 andrà in onda 'Quarto Grado' e per concludere su Italia Uno è il turno del film fantastico 'Il cavaliere oscuro'.