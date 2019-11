Contro ogni previsione, oggi 28 novembre su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento del Trono Over di Uomini e donne. A dispetto di quanto accade di solito infatti, il Trono Classico lascerà il posto al filone senior del programma di Maria De Filippi e, stando agli spoiler pubblicati su Witty Tv, sarà una puntata alquanto seducente. In studio infatti, si darà il via ad una sfilata a tema che vedrà protagonista ancora una volta Gemma Galgani, la quale sfilerà in camicia da notte bianca, seducendo il suo Juan Luis. Polemiche, invece, per la performance di Barbara De Santi che non verrà capita né dal pubblico né dal parterre maschile, mentre Juan Luis Ciano saluterà tutte le dame venute per conoscerlo per la gioia della Galgani.

Uomini e donne, puntata 28 novembre: Juan Luis manda a casa tutte, Gemma felice

Come già anticipato questo pomeriggio non saranno i tronisti ad essere protagonisti nello studio di Uomini e donne, bensì le dame e i cavalieri del Trono Over. Secondo quanto riportato dal sito Witty tv, infatti, oggi 28 novembre a partire dalle 14:45, vedremo di nuovo Gemma al centro dell'attenzione insieme al suo corteggiatore Juan Luis Ciano. Quest'ultimo, si ritroverà di fronte a ben sei dame giunte per conoscerlo, ma il cavaliere saluterà tutte per la felicità della Galgani, la quale apprezzerà moltissimo questa decisione.

Dopo i saluti di Juan Luis alle sue corteggiatrici, si passerà alla tanto attesa sfilata dal tema 'Pigiama party'. Un momento che sembra piacere particolarmente al pubblico: ogni volta, infatti, si lascia andare a commenti, con tanto di polemiche e scontri.

Spoiler Over del 28 novembre: sfilata seducente di Gemma per il suo Juan Luis, Barbara criticata

Stando alle anticipazioni, quindi, vedremo Gemma Galgani salire in passerella in camicia da notte bianca, nel tentativo di sedurre il suo Juan Luis.

Sarà a questo punto che la dama torinese siederà sulle gambe del suo corteggiatore, stampandogli un bacio sulle labbra. Un momento particolarmente accattivante che vedrà anche le due Valentina salire in passerella, dopo la violenta discussione avuta poco prima a causa di Simone. A scatenare le polemiche e le discussioni, però, sarà Barbara De Santi la quale darà vita ad un siparietto con l'aiuto di Samuel, che non verrà capito né dal pubblico, né dagli altri protagonisti del parterre. Alla dama giungeranno subito le critiche di Armando, che le rifilerà un bel tre.

In occasione della sfilata, inoltre, tornerà in studio anche Ida Platano, la quale verrà apprezzata da tutti per la sua semplicità. Per scoprire ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel corso della sfilata a tema, non resta che seguire la nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, in onda oggi 28 novembre su Canale 5, a partire dalle 14:45.