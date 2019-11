Finalmente è arrivata la conferma che tutti stavano aspettando: Gossip Girl sta per tornare. La fortunata Serie TV americana è pronta a sorprendere i fan con un reboot ambientato al presente e nuovi protagonisti, che racconteranno una New York moderna e caotica accanto ai personaggi più amati dell'élite di Manhattan.

Il servizio streaming HBO Max ha ordinato la produzione di dieci episodi, all'interno dei quali potrebbero fare la loro comparsa alcuni volti noti della serie originale. Tra questi è quasi confermata la presenza di Nate Archibald, il rampollo d'oro interpretato da Chace Crawford.

Chace Crawford potrebbe essere nuovamente Nate Archibald

Nel corso di una recente intervista, rilasciata per Entertainment Weekly, l'attore ha parlato della possibilità di tornare nell'Upper East Side. Proprio come lui, però, anche la nuova versione del suo personaggio – Nate Archibald – sarebbe più matura e consapevole.

"Interpreterei un padre, immagino!" ha dichiarato, aggiungendo di non avere alcuna intenzione di rifiutare il ruolo nel caso in cui gli venisse proposto di tornare a fare parte del cast.

Del resto, ha asserito l'attore, Gossip Girl ha rappresentato i suoi vent'anni e ricorderà sempre con piacere il periodo in cui ha vissuto a New York durante le registrazioni. Chace Crawford è dell'idea che la nuova serie, realizzata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, sarà incredibile e che la proiezione su una piattaforma di streaming lascerà agli autori maggiore libertà narrativa: "Si può fare di più, specialmente in un luogo come HBO Max.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Sono sicuro che sarà una versione inedita, Josh e Stephanie sono incredibili. Realizzeranno una grande serie".

Stando alle anticipazioni trapelate, la nuova trama non si configurerà come un remake, ma come un prosieguo di quanto già visto e si districherà in una New York rivoluzionata dai social, otto anni dopo le vicende narrate nel corso dell'ultima puntata, con qualche probabile accenno alla insidiosa pratica del cyberbullismo.

Tornerà la voce narrante di Kristen Bell

Nel cast del reboot di Gossip Girl è stata confermata la presenza di Kristen Bell, voce narrante di tutte le sei stagioni andate in onda a partire dal 2012. L'attrice, conosciuta principalmente per il ruolo di Veronica Mars all'interno dell'omonima serie, tornerà a raccontare le vite scandalose dell'élite di Manhattan.

I produttori non hanno ancora comunicato se, insieme a lei, figureranno anche altri volti noti della serie, né gli ex protagonisti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Alcuni di loro, infatti, potrebbero comparire come guest star o lavorare al progetto dietro le quinte.