In un periodo particolarmente complicato per il Trono Classico di Uomini e donne, più che mai in crisi di ascolti. La registrazione avvenuta ieri 27 novembre ha rappresentato una ventata d'aria fresca, grazie ad una serie di inattese novità legate ai suoi protagonisti. Oltre all'ennesima segnalazione legata alla corteggiatrice Giulia D'Urso, che ha poi deciso di abbandonare lo studio, anche Veronica Burchielli ha stupito il pubblico con un annuncio inaspettato in merito al suo percorso: si è resa conto di pensare ancora ad Alessandro Zarino e di desiderare un chiarimento con lui.

La sua confessione ha causato l'ennesima discussione, con il coinvolgimento di Tina Cipollari, e ha spinto la tronista a chiedere alla redazione di poter incontrare l'ex tronista.

Veronica Burchielli a Uomini e donne: 'Sono convinta al 70%'

Il Vicolo delle News ha fornito il tradizionale resoconto di Uomini e donne relativo alla registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 27 novembre agli studi Elios di Roma. Si è ripartiti con l'accusa di Tina Cipollari che, nella precedente puntata, aveva attaccato Veronica Burchielli, accusandola di falsità e di avere mirato al trono fin dall'inizio.

La parola è quindi passata proprio alla neo-tronista, che ha confessato di essere rimasta stupita dalla mancata reazione di Alessandro Zarino: si sarebbe aspettata che lui scendesse dalle scale per corteggiarla ma il napoletano non lo ha fatto. Ha quindi aggiunto di non sentirsi completamente a suo agio nell'ambita poltrona rossa che, attualmente, le darebbe delle certezze solo al 70%. Solo il confronto con Alessandro potrà permetterle di chiarirsi le idee una volta per tutte. Dopo tale annuncio, il pubblico e Tina Cipollari hanno cominciato ad attaccarla: a loro dire, le critiche nei social network l'avrebbero spinta a questa inversione di rotta, rendendo necessario il confronto con lui solo per ripulirsi la sua immagine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e donne anticipazioni: Veronica andrà a Napoli da Alessandro

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Classico, Veronica ha dovuto rispondere agli attacchi di pubblico ed opinionisti secondo i quali lei avrebbe dovuto andare subito da Alessandro se era davvero interessata a lui. Il dibattito è proseguito a lungo, con Tina Cipollari particolarmente agitata, tanto da entrare e uscire ripetutamente dallo studio. Alessandro è stato quindi contattato al telefono ma non è sembrato disposto a fare un passo indietro.

Ha affermato di non avere alcuna intenzione di tornare in puntata, dato che ormai ha completamente perso la fiducia nei confronti della sua ex corteggiatrice. Però, se lei vorrà un confronto, potrà comunque raggiungerlo a Napoli. Turbata da tale richiesta, la Burchielli ha chiesto l'opinione dei colleghi e ha fatto arrabbiare Tina ancora di più. A suo dire, infatti, la tronista non avrebbe dovuto avere dubbi sull'incontro con Zarino se avesse provato dei sentimenti sinceri per lui. Ha chiuso la questione Maria De Filippi: Veronica potrà andare a Napoli e le telecamere di Uomini e donne la seguiranno per registrare il faccia a faccia.