Ci si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l'annuncio del ritorno di fiamma e il desiderio di viversi lontano dalle telecamere. Eppure l'ultima registrazione dedicata al Trono Over di U&D ha confermato che l'idillio per la coppia è ancora lontano e che i problemi da affrontare non mancano. A spiegare quali siano le difficoltà del momento ci ha pensato la dama bresciana, che non ha rinunciato a criticare Riccardo per il suo comportamento sia nella quotidianità che nei social network.

L'appuntamento in studio ha concesso ampio spazio anche a Gemma Galgani che, dopo la cocente delusione provocata da Jean Pierre, ha confermato il desiderio di approfondire la conoscenza con il suo nuovo spasimante, il bel venezuelano Juan Luis. Quest'ultimo ha organizzato per la torinese una sorpresa che è stata particolarmente apprezzata.

U&D, Trono Over: Ida critica Riccardo

Il Vicolo delle News ha pubblicato il resoconto della registrazione del Trono Over di Uomini e donne che si è tenuta sabato 2 novembre, agli studi Elios di Roma.

Erano presenti all'appuntamento anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri che hanno confermato di attraversare una fase non particolarmente felice del loro rapporto. Lei ha rimarcato quanto dichiarato nella precedente registrazione ovvero il mancato trasporto del cavaliere, tanto che tra loro non c'è ancora stato un bacio appassionato. La dama ha inoltre spiegato di non avere affatto gradito la freddezza del fidanzato, che non ha commentato le foto da lei pubblicate nei social network.

In particolare, Ida si è ricollegata al suo recente post nel quale ha ufficializzato la storia con Riccardo, ma al quale lui non ha neppure aggiunto un like. La discussione tra loro si è spostata nel backstage e, successivamente, di nuovo in studio. Qui è intervenuto anche Armando Incarnato, che è stato rimproverato da Tina Cipollari per le sue illazioni su Instagram, dove aveva chiamato in causa un possibile tradimento.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e donne: una sorpresa per Gemma

Proseguendo con le anticipazioni d Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over, le buone notizie sono arrivate sul fronte di Gemma Galgani. Dopo l'addio a Jean Pierre, la scorsa settimana la dama aveva conosciuto Juan Luis, evidenziando un certo interesse per lui. Nell'ultimo appuntamento in studio, la coppia ha raccontato di essere uscita insieme.

Il cavaliere ha quindi dedicato una canzone d'amore alla Galgani: si è trattato di una sorta di serenata, che è risultata particolarmente apprezzata alla destinataria. Tina Cipollari ha scherzato sulla questione, chiedendo l'intervento di un medico per tenere sotto controllo la tachicardia di Gemma.