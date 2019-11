Si è tenuta ieri 9 novembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Insieme alle vicende di Gemma Galgani e al suo percorso di conoscenza con il cavaliere Juan Luis, l'attesa dei telespettatori era rivolta verso Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante l'intenzione iniziale di concedersi una seconda possibilità, i problemi tra loro sono apparsi evidenti nelle ultime puntate trascorse su Canale 5 dove la dama si è lamentata della freddezza del tarantino.

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News nel resoconto della registrazione più recente, la situazione tra i due non è affatto migliorata. Al contrario, lei ha continuato a criticare il cavaliere, dicendosi certa che lui non provi abbastanza attrazione. La discussione, nella quale non sono mancate lacrime e critiche, ha visto la nuova intromissione di Armando Incarnato.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo definisce Ida 'pesante'

La registrazione di Uomini e donne ha concesso ampio spazio a Ida e Riccardo, ancora seduti al centro dello studio per aggiornare il pubblico sul loro rapporto.

Le anticipazioni de Il Vicolo delle News segnalano che Ida ha raccontato come in settimana ci siano stati nuovi litigi con Riccardo a causa della diversa gestione dei social. Lei si è detta certa che il cavaliere non provi più attrazione mentre il tarantino ha replicato definendola 'pesante': a suo dire, infatti, non hanno imparato nulla dal passato dato che entrambi stanno ripetendo gli stessi errori.

Tina Cipollari si è espressa sulla questione ritenendo che tra dama e cavaliere, oramai, ci sia soltanto amicizia e nulla di più. Per Maria De Filippi, invece, il problema è che la coppia non ha ancora imparato ad ascoltarsi a vicenda. Durante le ennesime critiche, dall'una o dall'altra parte, la Platano è scoppiata a piangere.

Uomini e donne registrazione: Ida e Riccardo lasciano lo studio

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione di ieri 9 novembre, nella discussione tra Ida e Riccardo si è intromesso Armando Incarnato.

Nella precedente puntata lui si era detto certo che Guarnieri non fosse più innamorato ma si fosse fatto avanti solo perché lei aveva cominciato ad interessarsi ad un'altra persona. In tale circostanza, Incarnato aveva accarezzato la testa d Ida e il fatto ieri è stato ritirato in ballo da Gianni Sperti. Il battibecco è proseguito fino a che Riccardo si è alzato e ha lasciato lo studio. Poco dopo, lo ha seguito anche la Platano e la coppia non si è più rivista davanti al pubblico.

Alcune immagini dal backstage, hanno però mostrato la dama bresciana in preda ad una nuova crisi di pianto.