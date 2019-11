Ieri sera si è conclusa la settima stagione di Bake Off Italia - Dolci in forno, il cooking show dedicato al mondo dei dolci condotto con grande successo da Benedetta Parodi. Un'edizione che ha ottenuto un grande successo dal punto di vista degli ascolti e che si è concluso con la vittoria della giovane Martina. Chi non avesse potuto seguire la finalissima di quest'anno in televisione, potrà rivederla da oggi in replica streaming online accedendo al portale gratuito DPlay.

Dove rivedere l'ultima puntata di Bake Off Italia in streaming online

Nel dettaglio, infatti, l'ultima puntata di Bake Off Italia 7 si può rivedere in streaming sul sito DPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per poter riguardare la finalissima di quest'anno direttamente dal vostro tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere al pc di casa.

Accedendo alla sezione del sito dedicata al programma condotto da Benedetta Parodi, sarà possibile rivedere in streaming anche tutte le altre puntate di questa settimana stagione che sono andate in onda da settembre fino a ieri sera.

Una finale a quattro, dove c'è stata la partecipazione speciale dello chef Antonino Cannavacciuolo, il quale ha avuto modo di assaporare i dolci che sono stati preparati dai finalisti di quest'anno. Tuttavia al duello finale per la proclamazione del vincitore assoluto sono arrivate Martina e Hasnaa.

Ad avere la meglio è stata la bella Martina, la quale all'ultimo round è riuscita ad avere la meglio sulla sua avversaria, portandosi a casa il titolo di trionfatrice assoluta di questa edizione. Martina, quindi, potrà pubblicare il suo primo libro di ricette.

Martina a soli 20 anni ha dimostrato di avere le idee ben chiare fin dal primo momento. Il suo sogno è quello di riuscire ad aprire una pasticceria americana e con questa vittoria ha potuto dare una soddisfazione a suo padre, che crede di aver deluso per non aver continuato il percorso di studi.

Grande successo per la settima stagione di Bake Off

Si conclude così la settima stagione di Bake Off Italia, che quest'anno ha ottenuto degli ascolti a dir poco importanti su Real Time. La media della trasmissione risulta essere di quasi 900 mila spettatori mentre la finalissima di ieri sera ha ottenuto una media di oltre 1.1 milioni di spettatori con uno share che ha quasi sfiorato la soglia del 5%. Numeri molto positivi che hanno ben sperare per il futuro del programma e quindi per una possibile ottava stagione.

Grande successo per la trasmissione di Benedetta Parodi anche sul fronte social: ogni venerdì, infatti, l'hashtag ha raggiunto le prime posizioni della classifica dei trend topic di Twitter.