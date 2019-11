Fiorello torna in onda su Rai 1 ed è subito show. Ieri sera nell'access prime time della rete ammiraglia è andata in onda la prima puntata di Viva RaiPlay il nuovo show messo in piedi dal comico siciliano che andrà in onda per tutta la settimana subito dopo l'edizione serale del Tg1 e prima de i Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Un programma innovativo che ha come scopo quello di rilanciare la piattaforma RaiPlay, completamente rinnovata. Chi non avesse seguito la prima puntata dello show di Fiorello può rivederla in streaming comodamente sul sito gratuito della Tv di Stato.

Dove rivedere la prima puntata di Viva RaiPlay con Fiorello in streaming

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che è possibile rivedere la prima puntata di Viva RaiPlay con Fiorello in onda ieri sera 4 novembre su Rai 1, accedendo al sito gratuito della tv di Stato, RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla nuova trasmissione che vede protagonista lo showman siciliano.

Con l'applicazione gratuita di RaiPlay, inoltre, sarà possibile rivedere questa prima puntata dello show in streaming comodamente dal vostro tablet oppure dal telefono cellulare, senza dover ricorrere al computer di casa.

Come vi dicevamo, per tutta la settimana lo show di Fiorello andrà in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato alle 20.35 circa, dopodiché a partire dal 13 novembre, le nuove puntate del programma saranno caricate e visibili soltanto in streaming sul sito RaiPlay.

Tanti gli ospiti che hanno preso parte a questa prima puntata del programma che ha fatto letteralmente impazzire i social e il web. Tra questi vi segnaliamo la presenza di Giorgia che ha aperto la serata presentando sul palco il mattatore dello show. E poi ancora abbiamo visto Pippo Baudo nelle vesti del 'padrino' che ha dato la sua benedizione a Fiorello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Tanti ospiti alla prima puntata di Viva RaiPlay: da Giorgia a Mengoni e Pippo Baudo

Non sono mancati i momenti musicali, come quello che ha visto protagonista Marco Mengoni e Calcutta, i quali con Fiorello si sono cimentati nell'esecuzione del brano 'Anna e Marco' del grandissimo Lucio Dalla. Nell'anteprima, invece, sono apparsi Raffaella Carrà e Achille Lauro: la conduttrice era al timone della vettura che successivamente ha accompagnato Fiorello agli studi dello show.

Sul finale della puntata, poi, è arrivato Amadeus, prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

Immediata la reazione del popolo web e social che è letteralmente impazzito per questa prima puntata di Viva RaiPlay. I commenti a favore di Fiorello sono tutti favorevoli, anche se in molti avrebbero voluto che il programma fosse durato un po' di più e non soltanto 15 minuti.