Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui oggi pomeriggio 26 novembre è andato in onda un nuovo appuntamento dedicato al trono over. E i colpi di scena non sono certamente mancati. In particolar modo, Ida e Riccardo sono arrivati nuovamente ai ferri corti e questa volta la dama è scoppiata in lacrime, confessando un aspetto inedito della sua vita. Occhi puntati anche su Anna Tedesco, il cui modo di fare è stato messo in discussione da Samuel.

Uomini e donne, il riassunto di oggi 26 novembre: Ida va dallo psicologo per la storia con Riccardo

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della puntata di Uomini e donne del 26 novembre rivela che tra Ida e Riccardo è andato avanti l'acceso confronto in studio, tanto che ad un certo punto la dama è scoppiata in lacrime.

Tutto parte nel momento in cui Riccardo dice che Ida per ben due volte alla settimana diventa un'altra persona. ''Sei cambiata'', dice il cavaliere in studio, chiedendo poi alla Platano di dire il perché di questo suo cambio atteggiamento.

A quel punto Ida, messa alle strette da Riccardo, non si è fatta problemi nel dire che da un po' di tempo sta affrontando delle sedute da uno psicologo che la sta aiutando a superare questo momento decisamente complicato e al tempo stesso delicato della sua vita.

Proprio per questo motivo, Ida non è riuscita a trattenere le lacrime e ha abbandonato lo studio di U&D puntando il dito contro il cavaliere, dicendogli che è colpa sua se sta affrontando questa situazione così delicata. Il pubblico in studio si è schierato dalla parte di Ida, la quale è uscita di scena tra gli applausi generali.

Samuel si lamenta di Anna Tedesco e richiede più attenzioni

E poi ancora nel corso della puntata di Uomini e donne del 26 novembre, si è tornati a parlare anche del rapporto tra Samuel e Anna Tedesco.

Il cavaliere ha ammesso di essere deluso dall'evolversi della loro frequentazione in quanto sente il bisogno di maggiori attenzioni.

I due, infatti, si sono rivisti fuori dalla trasmissione e Samuel ha detto che si sarebbe aspettato un passo in avanti da parte della dama; tuttavia questo non è accaduto. ''Io sono abbastanza fisico, ho bisogno di toccare la donna, di sentire che lei c'è'', ha dichiarato in studio il cavaliere mentre Anna confermava la sua presenza e il suo interesse. I dubbi di Samuel, però, non si sono affatto allontanati e a questo punto sarà curioso scoprire come si evolverà la vicenda nel corso delle nuove puntate del trono over, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.