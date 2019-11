Rosy Abate avrà un terzo capitolo, ma in realtà si tratterà di un prequel. La saga della Regina di Palermo questa volta racconterà il passato di Rosy e il personaggio non sarà più interpretato da Giulia Michelini. I casting per dare un volto alla protagonista sono già aperti.

Al via i casting per la nuova serie

La storia di Rosy Abate ha appassionato milioni di fan che fino all'ultimo hanno sperato in una terza stagione con Giulia Michelini.

La Taodue aveva postato pochi giorni fa un video in cui annunciava grandi novità per la prossima stagione e, sulla lavagnetta inquadrata, si intravedeva il nome di Rosy Abate e un abbozzo di sceneggiatura. Tanto è bastato a ridare ai fan la speranza di vedere presto sugli schermi televisivi Rosy Abate 3, con la loro attrice preferita come protagonista, ma non sarà precisamente così.

Giulia Michelini passerà il testimone ad un'altra attrice che vestirà i panni della Regina di Palermo da giovane.

L'arco narrativo della fiction farà riferimento al periodo in cui Rosy Abate aveva dai 13 ai 20 anni e la casa di produzione ha già avviato i casting. Da quanto dichiarato da Pietro Valsecchi, si tratterà di una serie di 24 episodi da 50 minuti e i primi 8, che comporranno la prima stagione, saranno prodotti a maggio. Rosy Abate - Le origini del male sarà la prima serie teen-mafia e sarà girata tra Palermo, New York, Svizzera e Milano.

Pietro Valsecchi annuncia la prima serie teen-mafia: Giulia Michelini passerà il testimone da protagonista

Come la prenderanno i numerosi fan di Giulia Michelini? In molti speravano in suo ritorno, nonostante l'attrice avesse più volte dichiarato di voler chiudere con un personaggio così "ingombrante", sebbene le avesse dato moltissimo. Il mistero del video postato sabato dalla Taodue è quindi risolto: Rosy Abate ci sarà e si sta già lavorando sulla trama e i personaggi, ma non sarà la continuazione di quanto si è visto finora, bensì il racconto della storia precedente della Regina di Palermo, prima che diventasse il personaggio forte e determinato che tutti hanno conosciuto.

Sarà sicuramente interessante addentrarsi nel passato di una donna così complessa che ha saputo tenere testa ai più temibili boss. Cosa avrà vissuto Rosy prima di diventare così importante e temuta? Che tipo di ragazza era? Per il momento la trama è top secret, ma Pietro Valsecchi ha voluto annunciare ufficialmente questa grande novità: Rosy Abate tornerà sul piccolo schermo. Per partecipare ai casting bisognerà inviare la propria candidatura con foto e video all'indirizzo ufficiale di Taodue, si cercano ragazze tra i 16 e i 17 anni.