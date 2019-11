A fine settembre Sara Tozzi ha sorpreso tutti rinunciando al trono di Uomini e donne poche settimane dopo aver iniziato il nuovo percorso. La ventiduenne ha spiegato che non riusciva a relazionarsi con i corteggiatori in quanto pensava ancora al fidanzato. “Di recente si è fatto risentire e mi ha fatto uno strano effetto” - aveva chiosato l’ex tentatrice che aveva fatto intuire di provare ancora dei sentimenti per Francesco Riccò.

Del resto fin dall’inizio della sua avventura nel people show di Canale 5 aveva precisato di aver chiuso da non molto tempo una relazione importante per la quale aveva sofferto molto.

A distanza di alcune settimane dall’inaspettata decisione Sara ha deciso di concedere una nuova chance al fidanzato come ha riferito al portale News U&D: “L’amore è ancora forte”. Indiscrezione che è stata confermata anche da Riccò attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram: “Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica” - le dolci parole che il giovane ha voluto dedicare all’ex tronista.

Sara Tozzi, dal feeling con Javier Martinez alla decisione di abbandonare il trono

Durante la sua breve esperienza a Uomini e Donne Sara Tozzi aveva manifestato un certo feeling per il pallavolista Javier Martinez. Quest’ultimo, come la modenese, aveva partecipato all’ultima edizione della versione Nip di Temptation Island e si era fatto notare per il rapporto particolare che si era creato con Ilaria Teolis.

Nel corso dell’esperienza nel people show Sara non aveva nascosto il suo interesse per l’argentino salvo poi eliminarlo in seguito ad una serie di segnalazioni alla redazione del dating show. La ventiduenne non ha trattenuto la rabbia nel venire a conoscenza che il tentatore era rimasto in contatto con l’ex fidanzata.

Da qui la decisione di chiudere il rapporto con Martinez nonostante le giustificazioni di quest’ultimo.

“In passato ho già fatto lo stesso errore e non voglio ripeterlo” - aveva riferito la Tozzi che a distanza di pochi giorni ha deciso di abbandonare il trono dopo aver rivisto il fidanzato. Una decisione che è stata apprezzata da Maria De Filippi: “Quando sei stata scelta abbiamo pensato che fossi una ragazza sincera ed abbiamo visto giusto”.

Francesco Riccò e la ventiduenne modenese di nuovo insieme: 'Resti l'unica che vorrei per sempre'

Prima di lasciare Uomini e Donne l’ex tronista aveva riferito di provare ancora dei sentimenti per Francesco Riccò.

Una passione che si è riaccesa subito dopo l’addio della ventiduenne al programma televisivo di Canale 5. Nelle ultime ore Sara Tozzi è tornata al centro del Gossip dopo che il fidanzato ha in pratica annunciato il ritorno di fiamma su Instagram con una foto che la ritrae al suo fianco accompagnata da una dolce dedica: “Ogni giorno resti l’unica che vorrei per sempre. Ti amo”.

Subito dopo la modenese ha confermato al portale News U&D di aver concesso una nuova opportunità a Riccò perché nutre ancora dei sentimenti forti nei suoi confronti.