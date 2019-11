Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia senza fine che vede protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: dopo il riavvicinamento della coppia, avvenuta quasi in diretta sui social con tanto di lacrime del personal trainer, è arrivato il commento pungente e sarcastico di Selvaggia Roma, ex di 'Lenticchio'. La ragazza ha commentato negativamente il ritorno di fiamma, tanto da parlare addirittura di 'manicomio'.

Il commento sarcastico di Selvaggia

Era inevitabile che il popolo del web non interpellasse Selvaggia Roma circa la pace ritrovata tra Francesco e Antonella. Tenendo fede al suo carattere, la Roma non le ha certo mandate dire, anzi è stata piuttosto pungente e certamente il suo commento troverà presto la replica della coppia. 'Non ricordo il numero del manicomio che sta a viale...', ha risposto Selvaggia alle domande dei suoi fan.

'Ma che devo dire, oggi è stata una bellissima giornata', ha poi concluso Selvaggia, lanciando una frecciatina ai due innamorati. Poche parole, ma che lasciano perfettamente intendere il pensiero della giovane che dopo la fine della sua relazione con Francesco ha usato nei confronti del suo ex sempre parole molto dure.

I telespettatori di Canale 5 hanno conosciuto Francesco e Selvaggia come coppia: i due hanno preso parte a Temptation Island, conquistando subito la simpatia del pubblico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Usciti dal programma insieme, tra di loro le cose non sono funzionate. Dopo una serie di tentativi di Chiofalo di riconquistare la sua ex, tutto si è concluso negativamente, tanto che la Roma non ha avuto dubbi e quando si è presentata l'occasione ha affermato perfino che il personal trainer era una persona violenta.

Francesco e Antonella: la pace ritrovata della coppia

Frattanto, Francesco, dopo un'operazione al cervello per un tumore benigno, ha ritrovato l'amore con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island.

Tutto pareva procedere per i meglio fino alla notizia del tradimento di lui che ha portato alla rottura. Antonella, dopo essere stata corteggiata assiduamente da Francesco, con azioni tutte documentate sui social, ha ceduto e ha perdonato Chiofalo. Quest'ultimo qualche giorno fa ha annunciato tra le lacrime, a cui il web non ha creduto, la pace ritrovata [VIDEO].

Antonella ha spiegato, durante l'ospitata a Live-non è la D'Urso del 25 novembre, che ha creduto alla buona fede di Francesco tanto da tornare con lui.

Tutto ciò ha scatenato il sarcasmo di Selvaggia che evidentemente non crede nella veridicità del rapporto della coppia, ma Francesco e Antonella sembrano convinti dei loro sentimenti e negano che si tratti solo di business: solo il tempo potrà chiarire se vere ragione in questa circostanza è Selvaggia o Francesco.