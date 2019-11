Nella nuova puntata di oggi, martedì 12 novembre di Pomeriggio 5, nuovi argomenti scottanti hanno incuriosito il pubblico di Canale 5. Barbara D'Urso ha ospitato in studio Serena Grandi per raccontare le sue ultime vicende della sua vita quotidiana e sentimentale. Nel corso della puntata del talk, la nota attrice bolognese ha svelato alcuni interessanti retroscena sulla sua storia d'amore avuta con Gianni Morandi prima di diventare famosa. Una relazione molto importante nata diversi anni fa che non è finita nel migliore dei modi.

Pomeriggio 5, Serena Grandi racconta la relazione con Morandi

Barbara D'Urso ha iniziato la sua intervista a Serena Grandi parlando di un articolo recente pubblicato sul settimanale Chi relativo alla sua breve ma importante storia d'amore con Gianni Morandi. "Sono stata con Gianni quando non ero ancora molto conosciuta ed ero molto giovane. Io avevo ventiquattro anni e lui trentotto. E' stata una bellissima storia d'amore durata tre-quattro mesi.

Mi ha portata a Sanremo, mi ha fatto sentire una regina, mi ha portato negli alberghi più belli. Sono entrata con lui mano nella mano fino a che lui non è salito sul palco per cantare 'La mia nemica amatissima'. Avevo una cotta molto forte e le farfalle nello stomaco" ha confessato l'attrice. "Perché vi siete lasciati?" ha chiesto la padrona di casa a Serena. La risposta dell'interprete è stata: "Eravamo innamorati pazzi, e poi, a un certo punto lui ha tagliato tutti i ponti.

Io ci rimasi davvero molto male, ma penso che lui l'abbia fatto perché c'erano di mezzo dei figli. Io comunque non ero pronta a entrare in una famiglia allargata". Insomma, una storia d'amore, quella tra Gianni e Serena, che è emersa soltanto in questi ultimi giorni e che sicuramente ha incuriosito parecchi fan e soprattutto gli amanti del Gossip italiano. Come sono ora i rapporti tra Gianni Morandi e Serena Grandi? Stando a quanto rivelato dalla stessa attrice sono diventati amici con il tempo.

Serena Grandi, vittima di furto: 'Sono ancora molto avvilita'

Nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, Serena Grandi ha raccontato un episodio molto spiacevole, vissuto qualche giorno fa. Dei ladri sono entrati in casa trafugando tutto l'oro di famiglia e le ceneri dei suoi genitori. "Sono ancora molto avvilita. E' stata una violenza vera e propria. Non per quello che hanno rubato, ma perché hanno trafugato le ceneri di mia madre e mio padre.

Hanno messo le mani per vedere se avevo nascosto dei gioielli. C'erano tutti i loro dati. Che schifo" ha raccontato l'attrice ancora provata da questa terribile esperienza.