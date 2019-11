Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano l'imminente resa dei conti per una storyline che sta tenendo banco da qualche settimana ovvero la battaglia per ottenere la custodia del piccolo Douglas. Sebbene Thomas, dopo la morte di Caroline, sia l'unico genitore del bambino, Hope e Brooke saranno certe che lui sia un padre inaffidabile e pericoloso. Il tentativo di convincere Thomas a firmare i documenti per la custodia esclusiva non ha avuto alcun esito, motivo per cui la giovane Logan ha avviato un nuovo piano: far credere all'ex marito di vedere un futuro insieme a lui, convincendolo così a condividere la custodia del piccolo.

A suo dire, in questo modo, sarà più facile in seguito dare vita ad una battaglia legale per ottenere poi la custodia esclusiva. Ma i propositi della Logan finiranno ben presto per avere un triste epilogo. Da tenere sotto controllo, in tal senso, sarà la puntata in onda l'8 novembre durante la quale qualcuno morirà.

Beautiful anticipazioni: un epilogo drammatico per un personaggio

Già da qualche settimana si parla della morte di un personaggio principale di Beautiful in occasione della puntata che verrà trasmessa venerdì 8 novembre negli Stati Uniti.

Ovviamente non se ne è fatto il nome, per lasciare la giusta dose di suspense tra i telespettatori della soap americana. Ma con il passare dei giorni, cominciano ad essere resi noti maggiori dettagli sulle dinamiche che porteranno al drammatico epilogo. È stato ufficializzato, infatti, che la tragedia sarà in qualche modo legata a Thomas, Hope e al loro scontro per la custodia di Douglas. Stando a quanto riportano gli spoiler, infatti, la figlia di Brooke continuerà a fingere per far credere all'ex marito di provare dei sentimenti per lui.

Trascorrerà del tempo in sua compagnia (come già accaduto la notte di Halloween), finendo persino per valutare la proposta sconvolgente di Forrester: trascorrere la notte insieme in cambio della firma dei documenti. Ma qualcosa tra loro andrà storto fra qualche giorno, come riporta il video spoiler diffuso dalla CBS. Sembra, infatti, che l'ossessione della Logan per il bambino prenderà una piega mortale.

Spoiler Beautiful: Hope alla disperata ricerca di Thomas

Gli spoiler di Beautiful relativi alla puntata dell'8 novembre segnalano che la situazione tra Thomas e Hope si evolverà nel peggiore dei modi e che qualcuno morirà. Maggiori dettagli sulle dinamiche, vengono riportati dal breve video promo della settimana nel quale si vedono i due ex coniugi Forrester discutere ancora a causa di Douglas. Improvvisamente, però, Hope chiederà dove si trovi il bambino e comincerà ad urlare mettendosi alla sua ricerca.

Sarà proprio lui a trovarsi in una situazione pericolosa a causa della scorsa attenzione del padre? Gli autori hanno in serbo la morte di un bambino? Sebbene questo momento decisivo veda come indiscussi protagonisti Hope, Douglas e Thomas, la speranza è che un quarto personaggio finisca per intervenire per salvare la vita al piccolo Forrester. Dato che il fatto avverrà alla casa di moda, sarà meglio non perdere di vista anche alcuni dipendenti dell'azienda quali Charlie, Pam o Zoe che, seppur licenziata, potrebbe farvi ritorno per cercare una seconda possibilità.