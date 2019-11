La notte del 31 ottobre è andata in onda, negli Stati Uniti d'America, la sesta puntata di Grey's Anatomy. Il Medical-Drama, sempre più vicino alla consueta pausa invernale, ha infatti proposto un episodio speciale interamente dedicato alla festività di Halloween. Numerose le novità, tra cui le rinnovate promesse di matrimonio della coppia formata da Alex e Jo e la scarcerazione della protagonista che adesso attende l'udienza definitiva che deciderà il suo futuro come chirurgo.

A poche ore dalla messa in onda del sesto episodio, il network ha rilasciato il promo e la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x07. In onda il 7 novembre e intitolata "Papa Don’t Preach", la puntata seguirà le avventure di Amelia in visita al Pac-North per un consulto neurologico richiesto da Owen Hunt. Un'occasione che spingerà la Shepherd a comunicare al suo ex marito la Gravidanza scoperta nel corso della season premiere.

Owen Hunt adirato per la decisione della sua ex moglie

Attualmente impegnato in una relazione con Teddy Altman, che gli ha da poco regalato una figlia, il Maggiore Hunt si mostrerà inaspettatamente adirato per la decisione di Amelia di portare avanti la gravidanza e dare alla luce il frutto del suo amore con Link.

Come mostra il trailer della 16x07 Owen accuserà, infatti, l'ex moglie di non aver mai considerato l'idea di diventare madre accanto a lui, avanzando l'ipotesi che la reticenza di Amelia fosse attribuibile solamente alla precarietà dei sentimenti che la legavano a lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ecco le parole di Hunt: "Non volevi avere figli con me e adesso pensi che possa essere felice di scoprire che avrai un figlio con un altro uomo?". Parole dure e totalmente inaspettate dal momento che Owen ha intrapreso una relazione stabile con la sua amica di sempre Teddy Altman.

Richard e Gemma vengono sorpresi da Catherine Fox

In attesa di scoprire le motivazioni che hanno spinto il Maggiore Hunt a reagire in questo modo, la trama del settimo episodio di Grey's Anatomy offre una panoramica anche sulle avventure che affronterà un altro amatissimo protagonista del Medical-Drama: Richard Webber. Il chirurgo farà infatti i conti con l'inaspettata visita di alcuni suoi familiari in cerca di aiuto.

Come mostra il promo, la nipote di Richard giungerà al Grey-Sloan Memorial nella speranza di incontrare lo zio. Al suo posto, invece, troverà Maggie Pierce che rimarrà sconvolta nel conoscere - per la prima volta - i familiari del suo padre biologico. Le avventure che dovrà affrontare Webber non si finiscono qui. Proprio durante l'ennesimo incontro con Gemma, il chirurgo sarà sorpreso dalla moglie Catherine che si mostrerà, fin da subito, infastidita nel vedere il marito accanto ad un'altra donna.

Chiudiamo con il trailer della 16x07 di Grey's Anatomy in onda giovedì 7 novembre.