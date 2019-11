Non c'è pausa nella programmazione de Il Paradiso delle signore che andrà in onda regolarmente anche oggi 1° novembre, in occasione della festività di Ognissanti. L'orario di inizio della soap di Rai 1 sarà sempre lo stesso ovvero a partire dalle ore 15:40, appena dopo il format 'Vieni da me'. Si ripartirà dal senso di colpa di Nicoletta per avere tradito Cesare con Riccardo. Ma, nonostante l'evidente stato di confusione, la giovane Cattaneo si troverà a fare i conti con un nuovo invito da parte di Guarnieri.

Lo accetterà oppure no? Le novità del giorno riguarderanno anche un nuovo progetto di Conti per aumentare le vendite ai magazzini, nonché un nuovo imprevisto per Gabriella che potrà comunque contare sul sostegno di Salvatore.

Oggi a Il Paradiso delle signore: Vittorio non coinvolge Marta

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alla puntata di oggi, Vittorio penserà di creare un filmato promozionale per migliorare la visibilità dei magazzini.

A sorpresa, però, non coinvolgerà Marta nella regia. Agnese e Armando continueranno ad evidenziare una certa affinità, parlando dei loro ricordi dolorosi relativi alla guerra. La loro conversazione prenderà fin da subito una piega intima e sincera. Un nuovo imprevisto rischierà di compromettere il lavoro di Gabriella, già alle prese con il timore di non essere all'altezza del ruolo che le è stato affidato.

Un importante oggetto, di cui avrà bisogno per procedere con il suo progetto, non verrà trovato dalla neo-stilista. Sarà compito di Salvatore correre in suo aiuto, aiutandola a cercare ciò di cui avrà bisogno.

Trame Il Paradiso delle signore 1° novembre: una scoperta su Nicoletta e Riccardo

Le novità di oggi 1° novembre relative alle trame de Il Paradiso delle signore riguarderanno inevitabilmente anche Riccardo e Nicoletta.

Quest'ultima continuerà a stare male per avere tradito Cesare ma non smetterà di mentirgli, fingendo che tutto tra loro proceda per il meglio. Eppure, gli incontri con Guarnieri potrebbero non essere finiti. Il rampollo, infatti, scoprirà che la Cattaneo avrà in programma di andare al cinema con le colleghe e tenterà di approfittare di questa uscita, provando a strapparle un appuntamento. Lei accetterà o i sensi di colpa, questa volta, la fermeranno?

In attesa di scoprire se la relazione clandestina tra questa coppia sarà destinata a proseguire, le anticipazioni della soap sulla puntata odierna segnalano un nuovo colpo di scena: una sera, in maniera del tutto casuale, Vittorio e Marta scopriranno qualcosa di inaspettato in merito a Riccardo e Nicoletta. E chissà che questa novità non riguardi proprio il loro incontro clandestino.