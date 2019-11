Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse da domenica 10 a venerdì 15 novembre, nelle quali il desiderio di vendetta sarà l'indiscusso protagonista. Dopo l'esplosione che ha provocato la morte di Maria Elena, Donna Francisca non riuscirà a tenere freno all'odio per Severo Santacruz, da lei considerato il colpevole dell'attentato. Per tale ragione elaborerà un piano con la collaborazione di Mauricio, nonostante il tentativo di Raimundo di farle cambiare idea.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Maria continueranno ad essere molto preoccupanti tanto che il dottor Zabaleta la informerà della possibilità che la sua paralisi alle gambe sia definitiva. Riaffioreranno, invece, le speranze per Elsa che potrà guarire dalla malformazione al cuore se si sottoporrà ad una costosa operazione a Madrid. Sarà, però, necessario reperire una cifra di denaro molto alta.

Il Segreto spoiler 10-15 novembre: Donna Francisca medita vendetta

Gli spoiler de Il Segreto della prossima settimana si concentrano sulle conseguenze dell'attentato alla villa. Matias verrà operato all'occhio e fortunatamente tutto andrà per il meglio. Ben peggiori saranno le condizioni di Maria che, purtroppo, sarà costretta ad apprendere una terribile notizia: ha perso l'uso delle gambe e, probabilmente, tale paralisi sarà definitiva.

La Castaneda reagirà molto male a tale scoperta, tanto da arrivare a meditare il suicidio. Nel frattempo, le indagini relative all'esplosione sembreranno ricondurre a Severo in seguito al ritrovamento di una sua impronta digitale nella bomba. L'uomo riuscirà a convincere Adela e Irene della sua innocenza ma Donna Francisca sarà di parere del tutto contrario. Certa che lo storico rivale abbia, di fatto, causato il ferimento di Maria, la Montenegro preparerà un piano per portare a termine la sua vendetta con l'aiuto del fedele Mauricio. La notizia giungerà anche a Raimundo che riuscirà a far promettere alla moglie di non agire in nessun modo finché la colpevolezza di Severo non sarà provata.

Anticipazioni Il Segreto: una costosa operazione per Elsa

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate dal 10 al 15 novembre, Isaac scoprirà le telefonate intercorse tra Elsa e il dottor Zabaleta, arrivando presto a scoprire le gravi condizioni di salute dell'amata. Chiarite le ragioni della stranezza della Laguna, il falegname le prometterà di lottare insieme a lei per permetterle di guarire dalla malformazione al cuore.

E le speranze, in effetti, riaffioreranno quando la coppia verrà informata della possibilità di una difficile operazione a cuore aperto che potrà essere eseguita in un ospedale di Madrid. Tale intervento, però, sarà costosissimo. La coppia avrà bisogno di ben 4000 pesetas e subito gli abitanti di Puente Viejo si mobiliteranno per raggiungere tale cifra. Attraverso una prima colletta verranno raccolte 1000 pesetas e altre 1000 verranno pagate in occasione della proiezione del film nel quale aveva recitato Mariana.

L'obiettivo, però, sarà ancora molto lontano, almeno fino a quando Antolina si presenterà dal marito, pronta ad aiutare lui ed Elsa.