La terza stagione de L'Isola di Pietro è arrivata al giro di boa con la messa in onda della terza delle sei puntate previste. Ieri 1° novembre sono continuate le indagini sull'omicidio di Chiara, senza portare ad una vera e propria svolta, soprattutto a causa del mancato aiuto delle persone in qualche modo a conoscenza di importanti dettagli sulla vita della ragazza. Per arrivare a degli sviluppi degni di nota, sarà necessario attendere ancora una settimana ovvero fino a venerdì 8 novembre, quando sarà trasmessa la quarta puntata della fiction con Gianni Morandi. In essa, infatti, i sospetti ricadranno su Franco Portorico, soprattutto dopo il ritrovamento della cameriera Lara, in fin di vita.

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3: i sospetti su Franco per il delitto di Chiara e il tentato omicidio della cameriera

Secondo quanto riportano gli spoiler de L'Isola di Pietro 3 relativi alla puntata dell'8 novembre, un nuovo evento drammatico sancirà la svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara. Al resort, infatti, verrà trovata una cameriera agonizzante: si tratterà di Lara, costretta a lottare tra la vita e la morte dopo che qualcuno ha provato ad ucciderla.

I sospetti ricadranno subito su Franco Portorico, il presunto padre di Lara, che verrà associato sia al tentato omicidio di quest'ultima che alla morte della stessa Chiara. Sarà davvero lui il colpevole o i telespettatori dovranno fare i conti con nuovi colpi di scena? Già in passato, infatti, l'attenzione di Elena e Valerio si era rivolta verso alcune persone vicine alla ragazza uccisa ma, dopo ulteriori ricerche, la pista si era rivelata errata.

L'Isola di Pietro 3 spoiler: Caterina vuole partire con Leonardo

Le indagini relative alla morte di Chiara e la vita privata dei protagonisti, si intrecceranno anche nella quarta puntata de L'Isola di Pietro 3, in onda su Canale 5 venerdì 9 novembre. Pietro Sereni, l'amato pediatra interpretato da Gianni Morandi, starà vicino ad Ilaria quando comincerà il ciclo di chemioterapia, cercando di infonderle tutto il coraggio di cui avrà bisogno in questo difficile momento.

Caterina, dopo avere ripreso la vista, penserà al suo futuro e si appresterà a comunicare alla madre un'importante decisione. Dirà ad Elena, infatti, di avere scelto di lasciare l'isola! Non sarà da sola, in questa inaspettata svolta nella sua vita, dato che la sua intenzione sarà di partire insieme a Leonardo. Come prenderà Elena questa inaspettata notizia? Avrà fiducia nel nuovo interesse sentimentale della figlia, che sembrerà avere la testa per Leonardo?

I telespettatori dovranno attendere solo una settimana per conoscere le novità della fiction prodotta da Lux Vide.