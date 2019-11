Mercoledì 27 novembre è andata in onda la quarta puntata della fiction Mediaset 'Oltre la soglia', in cui la psichiatra Tosca Navarro ha risolto il caso di Diego e di una paziente affetta da allucinazioni.

Invece, il prossimo 4 dicembre andrà in onda sempre in prima serata su Canale 5 la penultima puntata della serie televisiva con protagonista il personaggio interpretato dall'attrice Italo americana Gabriella Pession. In questa quinta puntata verranno trasmessi altri due nuovi episodi della fiction, in cui Tosca dovrà risolvere il problema di una ragazza di nome Emma e dei suoi ex pazienti Marica e Tommaso.

Secondo le ultime anticipazioni, la psichiatria avrà grandi difficoltà perché ogni volta i pazienti avranno problematica sempre più difficili da risolvere. Però la donna riuscirà sempre a diagnosticare la patologia grazie ai suoi infallibili metodi alternativi.

Di muro cercherà Tosca per raccontarle un cosa non troppo piacevole

Il magistrato Piergiorgio Di Muro sarà uno dei protagonisti indiscussi del penultimo appuntamento con la serie televisiva di Mediaset. In particolare, l'uomo si metterà alla ricerca della psichiatra per raccontarle una cosa che non sarà per nulla piacevole.

Infatti, il messaggio del magistrato rappresenterà una vera e propria doccia fredda per Tosca. Intanto, la Navarro in questa penultima puntata avrà a che fare con tre nuovi casi. In particolare, nel nono episodio vedremo la psichiatra alle prese con Emma, un'orfana che vive in una casa famiglia. La ragazza in questione dopo un lungo silenzio ritornerà a parlare e la Navarro farà di tutto per scoprire la sua storia.

Due casi molto difficili per Tosca Navarro

Nel decimo episodio della quinta puntata della fiction Oltre la soglia ci saranno due casi che la psichiatra dovrà affrontare.

Infatti, la donna sarà alle prese con Marica interpretata da Aurora Giovinazzo e Tommaso interpretato da Gabriele Fiore, due ex suoi pazienti che scapperanno insieme e metteranno a serio rischio la loro vita. In particolare, la ragazza che ha assolutamente bisogno di prendere le medicine, si scoprirà che invece non le prenderà da una settimana. Dunque, saranno momenti molto difficili e Tosca farà di tutto per salvare i due ragazzi, però in alcuni momenti sembrerà non farcela. Intanto, i due pazienti sogneranno una fuga romantica, mentre gli alieni per Marica saranno sempre più vicini...

Non ci resta che aspettare la messa in onda di questo penultimo appuntamento della serie televisiva Oltre la soglia per scoprire i tanti colpi di scena che ci terranno con il fiato sospeso per l'intera durata della puntata. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, può rivederle attraverso la piattaforma di Mediaset play.