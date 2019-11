Durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne il pubblico è rimasto spiazzato: Alessandro Zarino avrebbe effettuato la sua scelta. Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione, sono state riportate da Il Vicolo delle News.

La puntata è iniziata con una discussione fra Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Nello specifico il partenopeo avrebbe accusato il suo ‘collega’ di conoscere già Veronica al di fuori delle telecamere.

Per chi non lo sapesse, la ragazza quest’estate ha ricoperto il ruolo di ex tentatrice a Temptation Island Vip e ora è una nuova corteggiatrice. Dopo le verifiche del caso, il problema sarebbe rientrato poiché non sarebbe stato riscontrato alcun fatto anomalo dalla parte della redazione. Una volta archiviato il caso Raselli, la puntata si è incentrata su Alessandro Zarino e Veronica Burchielli.

Alessandro sceglie Veronica

Fino alla scorsa puntata le cose tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli sembravano andare a gonfie vele.

Il tronista nella precedente registrazione sembrava essere davvero cotto nei confronti della sua corteggiatrice. Quest’ultima addirittura le aveva già presentato i suoi nonni in una videochiamata. Forse proprio per questo motivo il tronista potrebbe aver fatto un passo indietro.

Stando alle anticipazioni, Alessandro avrebbe chiesto alla redazione di voler conoscere delle nuove ragazze. Da qui Alessandro e Veronica hanno iniziato un’accesa discussione e i toni utilizzato dal tronista sarebbero stati mal digeriti dalla Burchielli, che a sua volta avrebbe deciso di abbandonare lo studio.

In quel momento il tronista avrebbe seguito la corteggiatrice dietro le quinte per un chiarimento. Una volta tornato davanti alle telecamere, Alessandro avrebbe chiesto alla redazione di portare le classiche sedie rosse. Senza troppi giri di parole il ragazzo, avrebbe fatto accomodare Veronica e l’avrebbe scelta per paura di perderla.

Veronica Burchielli prossima tronista

Dopo la scelta a sorpresa di Alessandro Zarino, la talpa de Il Vicolo delle News ha fornito altre anticipazioni in merito all’ultima registrazione.

Sul sito infatti, si legge che Veronica Burchielli avrebbe rifilato un bel ‘no’ al tronista partenopeo. La giovane avrebbe spiegato che alla base del rifiuto ci sarebbe una scelta fatta in fretta e furia. Ad appoggiare le ragioni della ragazza ci avrebbe pensato anche Maria De Filippi.

La conduttrice del dating-show infatti, avrebbe offerto a Veronica Burchielli la possibilità di salire sul trono più ambito d’Italia.

Dunque, dalle prossime registrazioni l’ex corteggiatrice affiancherà un nuovo tronista.