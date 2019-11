Lunedì 18 novembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata, come ogni inizio settimana, al Trono Over. Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Witty tv, al centro della puntata ci sarà ancora una volta, la dama storica Gemma Galgani, la quale comincerà ad avere le prime incomprensioni con Juan Luis. La dama torinese, rimasta affascinata sin da subito dal cavaliere di origini venezuelane, nel corso del nuovo appuntamento, mostrerà tutta la sua gelosia soprattutto dopo l'intromissione di Tina Cipollari.

Ida e Riccardo, invece, discuteranno nuovamente al centro dello studio di Maria De Filippi e sembreranno non trovare un punto di incontro.

Anticipazioni Over: scontro tra Tina e Gemma a causa di Juan Luis

Il nuovo appuntamento di Uomini e donne si preannuncia ricco di sorprese e terrà compagnia ai fan nel pomeriggio del 18 novembre, dove assisteremo ad un nuovo battibecco tra l'opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Ricordiamo inoltre che quanto andrà in onda fa riferimento alla registrazione dello scorso 9 novembre, e dove ne succederanno di tutti i colori tra le due antagoniste, così come riportano le anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news'. Tra le altre cose, l'opinionista chiederà di poter ballare con Juan Luis, scatenando la reazione furiosa e della Galgani, la quale mostrerà tutta la sua gelosia nei confronti del suo corteggiatore.

U&D, puntata del 18 novembre: Ida e Riccardo ai ferri corti

Dopo il siparietto tra Tina e Gemma, le anticipazioni svelano che, al centro dello studio, siederanno ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali continueranno a discutere. In particolare sembrerà che Riccardo sia stanco delle continue lamentele della dama bresciana, la quale tratterrà a stento le lacrime nel momento in cui Maria De Filippi le chiederà cosa è successo il 'sabato sera'.

Al momento non è dato sapere cosa sia accaduto tra i due, fatto sta che la tanto auspicata riconciliazione sembra non sia ancora avvenuta. Solo con il prosieguo delle puntate e delle registrazioni del Trono Over, si capirà meglio cosa decideranno di fare i due protagonisti che al momento sembrano attraversare una profonda crisi. Stesso discorso per Gemma che, dopo l'iniziale colpo di fulmine per Juan Luis, potrebbe non aver ancora trovato l'amore della vita.

Emozioni e colpi di scena attendono dunque i fan nella nuova puntata del Trono Over, ricordando che, sul sito Witty tv, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip di anticipazioni e curiosità, riguardanti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.