Oggi, mercoledì 27 novembre, andrà in onda l'ultima puntata settimanale del Trono Over: le anticipazioni che impazzano in rete (soprattutto sul portale Witty Tv), informato il pubblico che in studio accadrà di tutto. Valentina Autiero piangerà nello scoprire che Simone avrebbe baciato Valentina Fabri, mentre Armando Incarnato renderà pubblica l'unica notte di passione che ci sarebbe stata tra lui e quest'ultima. Ad alleggerire gli animi ci penserà la sfilata femminile: le dame proporranno dei look molto particolari sul tema "Party per 2".

Le 'rivelazioni' di Armando su Valentina Fabri

Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova imperdibile puntata di Uomini e donne Over: a farla da padrone, oggi, saranno le rivelazioni spiazzanti che farà Armando su una dama del parterre. Il napoletano, fortemente infastidito dal comportamento di Valentina Fabri, racconterà davanti a tutti due cose che sarebbero successe e delle quali la redazione non era al corrente.

Incarnato, dunque, prima renderà pubblico il bacio che ci sarebbe stato tra la protagonista in questione e Simone: sebbene i due negheranno con forza, le anticipazioni video apparse su Witty Tv hanno mostrato una Valentina Autiero in lacrime di fronte al cavaliere che stava frequentando da qualche settimana.

Armando, non contento di aver messo in difficoltà la dama, ad un certo punto informerà tutti i presenti che tra loro c'è stato qualcosa: l'uomo sosterrà che lui e Valentina Fabri hanno vissuto una sola notte di passione, al termine dell'unico appuntamento che hanno avuto un po' di tempo prima.

Anche quest'episodio sarà smentito dalla donna che, per tutta la durata dell'appuntamento odierno con il Trono Over, sarà costretta a difendersi da accuse ed attacchi da parte del parterre maschile.

Roberto Di Padua vince la sfilata

La parte finale della puntata di oggi di Uomini e Donne, sarà dedicata alla sfilata delle dame a tema "Party per 2".

A partecipare alla gara saranno quasi tutte le protagoniste più conosciute del programma e, molti loro look (soprattutto quello di Barbara De Santi, che sfilerà in costume da bagno e porterà un lettino da spiaggia sulla passerella), faranno discutere.

Anche Ida Platano prenderà parte al defilé che il pubblico potrà vedere tra qualche ora su Canale 5: Maria De Filippi domanderà alla bresciana qual è il suo stato d'animo dopo aver chiuso definitivamente la tormentata storia d'amore con Riccardo.

Ad ottenere il punteggio più alto, sarà Roberto Di Padua, che solo pochi minuti prima si è resa protagonista di un acceso botta e risposta con Guarnieri sulla passionale frequentazione che hanno avuto meno di un anno fa.