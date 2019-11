Molti colpi di scena sono avvenuti nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 31 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo infatti a sapere che Alessandro Zarino dopo molte discussioni con Veronica Burchielli, ha chiesto proprio alla sua corteggiatrice di uscire dal programma per viversi la storia al di fuori delle telecamere.

Peccato che la ragazza non abbia creduto alle sue parole, rifilandogli un secco 'no'. Da quanto si apprende inoltre, a Veronica sarebbe stato offerto il trono direttamente da Maria De Filippi, mentre è stato presentato anche il tronista Carlo Pietropoli che, di fatto, prende il posto lasciato libero da Sara Tozzi.

Uomini e donne, registrazione del 31 ottobre: secco 'no' di Veronica ad Alessandro

Continuano le sorprese al Trono Classico di Uomini e donne dove, da diverse settimane, continuano gli screzi tra i due tronisti Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'il Vicolo delle news', anche nella registrazione del 31 ottobre i due non se le manderanno a dire.

Discussioni anche tra Zarino e la sua corteggiatrice Veronica, la quale lamenterà in studio il fatto che il tronista si sia stranito nel momento in cui lei ha voluto presentargli i nonni attraverso una video chiamata. Maria De Filippi nel corso della puntata rivelerà che Alessandro ha chiesto di vedere e conoscere altre ragazze. Un fatto che manderà su tutte le furie la Burchielli, la quale alla fine risponderà con un secco rifiuto alla proposta di Alessandro di uscire insieme dal programma.

Anticipazioni Trono Classico: Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli sono i nuovi tronisti

Subito dopo il 'no' rifilato al tronista Alessandro Zarino, a Veronica verrà proposto il trono direttamente dalla conduttrice, la quale le dirà che la vede come una persona vera e sincera e che ha preso con il giusto spirito il programma. Dunque Veronica Burchielli sarà ufficialmente una nuova tronista. Oltre alla ragazza, verrà presentato anche il giovane 28 enne Carlo Pietropoli, scelto dalla redazione di Uomini e donne per sostituire Sara Tozzi la quale ha abbandonato la trasmissione da diverse settimane.

Il ragazzo, da quanto si apprende, è un barman con la passione per il calcio, con un carattere difficile ma molto legato alla famiglia, così come dallo stesso dichiarato nel video di presentazione. Per quanto riguardo gli altri percorsi, Giulio Raselli continua ad uscire con Giovanna, Giulia e Irene mentre Giulia con Daniele e Alessandro. Quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne del 31 ottobre, verrà trasmesso su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.