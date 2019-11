Oggi 29 novembre andrà in onda su Rai 3 l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, in programma a partire dalle ore 20:45. Ampio spazio verrà riservato alla nuova strategia di Vittorio, deciso a farsi perdonare da Alex dopo il tradimento con Anita. Mia e Mariella continueranno a pressarlo affinché dimostri i suoi sentimenti alla Parisi e l'occasione per un gesto eclatante gli sarà data dalla presenza del cantante Andrea Sannino alla radio. Sebbene, in un primo momento, Vittorio si sia detto non interessato alla sua musica, proprio l'artista neo-melodico napoletano potrebbe risultare perfetto per una romantica serenata.

La parola passerà a Diego, più che mai in dubbio dopo la proposta dell'avvocato Aldo Leone per salvare il figlio Jacopo dall'arresto. Spazio, infine, ad un imprevisto che riguarderà Serena e Filippo.

Un posto al sole spoiler: la sorpresa di Vittorio grazie a Sannino

Gli spoiler di Un posto al sole relativi alla puntata odierna si aprono con la partecipazione di Andrea Sannino ad un programma della radio. La partecipazione del cantante neo-melodico porterà il giovane Del Bue ad elaborare un piano romantico che potrebbe sorprendere Alex e convincerla a concedergli una seconda possibilità, perdonandolo per il tradimento.

Tutto fa pensare ad una serenata dedicata proprio a lei: basterà per mettere da parte le sofferenze e le incomprensioni degli ultimi mesi? La puntata di oggi 29 novembre concederà spazio anche a Serena e Filippo, i quali erano riusciti a riconciliarsi nonostante il senso di colpa del figlio di Roberto. I genitori di Irene sembreranno decisi a recuperare il tempo perduto, anche ritagliandosi qualche minuto di intimità tra i tanti impegni. A questo punto, però, sarà la sorte a mettersi tra loro, anche se in modo buffo.

Trame Un posto al sole 29 novembre: Diego riflette sulla proposta di Aldo

La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri 28 novembre ha sancito una sorprendente svolta nel caso di Aldo Leone. Quest'ultimo, infatti, ha tentato di corrompere Diego, offrendogli un'importante cifra di denaro in cambio del suo silenzio. Il fatto è accaduto nonostante Jacopo avesse espresso il suo desiderio di costituirsi alla polizia per superare il senso di colpa che lo affligge dal giorno dell'arresto di Giordano.

Questa sera si ripartirà proprio dalla riflessione del figlio di Raffaele in merito al tentativo di corruzione dell'avvocato: consapevole che il patteggiamento lo porterà comunque in libertà, Diego apparirà estremamente combattuto sul da farsi, valutando di tenere per sé il segreto sul vero colpevole del tentato omicidio. Per tale motivo, deciderà di non dare seguito alla richiesta del padre di effettuare delle indagini sul giovane Leone.