Lunedì 11 novembre riparte la settimana di programmazione con Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 che vedremo in onda fino a venerdì 15 novembre come sempre alle 20:45 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che saranno trasmessi degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena, che avranno a che fare soprattutto con Diego, il quale continua a trovarsi in carcere. Per lui, però, arriverà il momento della svolta finale e finalmente il figlio di Raffaele potrà tornare a casa e riabbracciare i suoi affetti.

Un posto al sole, anticipazioni 11-15 novembre: Diego verrà scarcerato e torna a casa dal padre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 novembre in poi, rivelano che la settimana partirà con le preoccupazioni di Raffaele, il quale continua ad essere in forte apprensione per le condizioni di suo figlio che si trova in carcere.

Il portiere di Palazzo Palladini non riesce a darsi pace per quello che sta succedendo a Diego e spera vivamente che i suoi avvocati possano trovare una linea difensiva in grado di portarlo fuori dal carcere.

Il colpo di scena della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole arriverà proprio nel momento in cui l'avvocato Leone farà una sconcertante scoperta che lo porterà a cambiare idea su molte cose riguardanti il caso di Aldo Leone.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che per Raffaele arriverà finalmente il momento tanto atteso: nella puntata di venerdì sera, infatti, suo figlio Diego uscirà dal carcere e potrà tornare di nuovo a casa.

Un ritorno, però, che non sarà per niente facile per Diego. Da un lato, infatti, potrà contare sul sostegno e sull'amore incondizionato dei suoi famigliari che non aspettavano altro che questo momento; dall'altro lato però dovrà fare i conti con i giudizi a volte cattivi delle persone, soprattutto sui social.

Filippo e Serena ritrovano l'armonia, Giulia 'pazza' di Marcello

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che assisteremo al ritorno a Napoli di una delle protagoniste più amate della soap. Parliamo di Viola, la quale tornerà a casa per stare al fianco di Raffaele e soprattutto di Diego in questo momento così delicato della sua vita.

Occhi puntati anche sul problematico rapporto tra Filippo e Serena: dopo aver vissuto un momento di forte incertezza, sembrerebbe che tra i due ritorni il sereno.

Intanto per Giulia sembra essere giunto il momento della svolta sentimentale. La donna si rende conto di provare attrazione nei confronti di Marcello e la sofferenza provata per Denis sembra ormai soltanto un vecchio e lontano ricordo del passato.