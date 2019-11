Le trame di Una vita subiranno un forte scossone nelle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre, quando Padre Telmo tenterà in tutti i modi di aprire gli occhi a Lucia sulle reali intenzioni di Samuel. Per raggiungere il suo scopo, il sacerdote arriverà persino a rapire la Alvarado, portandola in un eremo dove le racconterà quanto scoperto, confessandole anche di provare dei sentimenti per lei.

Quello che sarà un gesto dettato dalle migliori intenzioni, rischierà però per concludersi nel peggiore dei modi. Samuel, infatti, troverà la coppia e insinuerà che il sacerdote si sia approfittato della ragazza. Nelle puntate della prossima settimana, terranno banco anche le vicende riguardanti Casilda che scoprirà le sue vere origini, nonché il diabolico piano messo in atto da Maria e Higinio.

Una Vita spoiler: Samuel insinua che Lucia sia stata violentata

Secondo quanto riportano gli spoiler di Una Vita relativi alle puntate in onda la prossima settimana, Padre Telmo approfitterà della confusione nel giorno della processione per la Madonna dei Miracoli e rapirà Lucia, obbligandola ad ascoltare le sue ragioni.

Sarà così che, dopo averla portata in un luogo isolato, verrà meno al segreto della confessione, raccontandole quanto appreso da Batan: lui e Samuel si sono accordati per sfruttare la sua eredità! A conferma delle sue parole, il sacerdote confesserà di avere cominciato a provare dei sentimenti per la Alvarado, ventilando persino la possibilità di rinunciare all'abito talare per lei. Lucia sembrerà credere a questa nuova versione dei fatti ma qualcosa finirà con il turbare le sue nuove convinzioni.

Poco dopo, la coppia berrà un bicchiere d'acqua e si addormenterà. Il risveglio avverrà quando arriveranno Samuel e il priore Espineira nell'eremo, trovando Lucia e Telmo senza vestiti. L'Alday si dirà certo che il sacerdote abbia violentato la giovane anche se lei non avrà alcun ricordo in tal senso. Successivamente le verrà presentata Alicia, una donna che spiegherà di avere subito gli abusi del sacerdote in passato. E sarà solo allora che le certezze della Alvarado vacilleranno.

Anticipazioni Una Vita: Casilda non è una Hildalgo

Proseguendo con i succosi spoiler relativi ad Una Vita dal 3 al 9 novembre, Maria insisterà affinché Casilda chieda a Rosina l'eredità che le spetta. E per raggiungere il suo scopo, la domestica riuscirà ad innescare la rabbia della figlia contro la moglie di Liberto. Nel frattempo, però, Casilda nutrirà dei forti sospetti in merito al vero rapporto tra Maria e Higinio, rendendosi protagonista di un sorprendente passo indietro.

All'ultimo momento rinuncerà al denaro degli Hidalgo, decisione che manderà Higinio su tutte le furie. Ascoltando la conversazione tra madre e figlia, il finto medico rivelerà a Casilda la verità sul piano da lui ordito con la sua collaboratrice. Non solo: aggiungerà che Maria e Maximiliano non sono mai stati amanti e, dunque, Casilda non può essere sua figlia! Le origini della vedova di Martin verranno così chiarite una volta per tutte mentre Higinio e Maria si daranno subito alla fuga.