Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", ambientata nella Spagna dei primi del novecento in un immaginario quartiere cittadino. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 novembre, tutti i giorni a partire dalle 14.10 su Canale 5, tranne la domenica. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno agli scontri verbali e fisici di padre Telmo e Samuel, alla decisione di Cesareo di voler denunciare il suo datore di lavoro e alla morte del modello della scuola di disegno che stanno frequentando Susana e Rosina.

Cesareo vorrebbe denunciare Samuel

Le anticipazioni settimanali di "Una vita" ci segnalano che Samuel incontrerà nuovamente Jimeno Batan per chiedergli un ulteriore prestito e per ringraziarlo per aver ucciso Gutierrez. Nel frattempo, Cesareo si recherà da Telmo e gli confiderà di aver deciso di denunciare l'Alday alle autorità: ha capito che Samuel sta intrattenendo dei loschi affari con gente poco raccomandabile.

Trini e Casilda decideranno di iscriversi ad un concorso di pasticceria, mentre Carmen confiderà a Raul le vere ragioni che l'hanno spinta ad allontanarsi da suo padre. Dopo essersi resa conto del nervosismo di Cesareo, Agustina organizzerà nella soffitta una merenda in suo onore per farlo tranquillizzare. Anche Samuel si renderà conto dei malumori del suo dipendente e lo affronterà, minacciandolo di morte.

Telmo tenterà di allontanare Lucia da Alicia, dopo essersi reso conto che le due donne hanno stretto una forte amicizia. Nel frattempo, Samuel cercherà di ingraziarsi l'Alvarado, facendole usare il suo ufficio come laboratorio di restauro di opere classiche.

Javier arriva ad Acacias

Samuel e Telmo discuteranno animatamente, fino a quando l'Alday non colpirà il religioso con un pugno. Durante una lezione di disegno, Susana e Rosina assisteranno alla morte improvvisa di Alexis, il modello che stava posando senza veli per loro.

Samuel si recherà in canonica da padre Telmo per minacciarlo di morte e per ricordagli che un uomo di chiesa non dovrebbe avere un interesse così peccaminoso nei confronti di una donna. Dopo la morte del modello, Rosina e Susana decideranno di non denunciare l'accaduto, iniziando anche ad ignorare Don Venancio. Javier arriverà a calle Acacias per incontrare suo figlio e per ricattare Carmen. L'uomo, infatti, chiederà alla madre di suo figlio un'ingente somma di denaro, che costringerà la donna a chiedere un anticipo del suo stipendio a Samuel.

Quest'ultimo però, stremato dalla crisi economica che sta attraversando, non riuscirà ad accontentare appieno la richiesta della sua dipendente, concedendole soltanto un anticipo di 25 pesetas.