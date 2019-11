Nelle prossime puntate della soap napoletana Un posto al Sole, in onda dall'11 al 15 novembre, l'attenzione sarà ancora rivolta verso l'avvocato Aldo Leone e Diego Giordano. Il figlio di Raffaele si trova in carcere, accusato di aver investito Aldo, considerati i controlli positivi sulla sua auto. Ciò nonostante, nelle prossime puntate, il giovane verrà scarcerato e tornerà a Palazzo Palladini, caldamente accolto dai suoi cari.

Tuttavia, presto dovrà fare i conti con tutte le critiche presenti sul web nei suoi confronti.

Il padre Raffaele intanto è preoccupato per il figlio Diego, mentre Aldo si è risvegliato dal coma e, una volta ripresosi, deciderà di chiamare la moglie Delia per divorziare. Farà inoltre una scoperta sensazionale, che potrebbe cambiare il corso delle indagini.

Per quanto riguarda Marina, la donna inizierà ad avere alcuni problemi nella propria relazione con Fabrizio, mentre potrebbe tornare il sereno nella storia d'amore tra Serena e Filippo.

Infine Marcello sarà sempre più vicino a Giulia, che recentemente ha deciso di lasciare Denis, mentre Bice sarà intenzionata a smascherare Cinzia, che potrebbe decidere di lasciare Guido e la sua casa.

Anticipazioni trame Un posto al Sole: Aldo divorzierà da Delia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il risveglio di Aldo Leone potrebbe sancire una svolta per le indagini. L'avvocato infatti farà una scoperta scioccante che potrebbe tagliare fuori dalla lista dei sospettati il figlio di Raffaele, accusato di aver investito l'avvocato.

Beatrice, in seguito a tale scoperta, deciderà di allontanarsi da Aldo. Quest'ultimo inoltre deciderà di chiamare la moglie Delia al fine di comunicarle il divorzio, conscio del fatto che tale decisione potrebbe avere delle ripercussioni in futuro.

Per quanto riguarda Diego, il giovane verrà finalmente scarcerato, e tornerà stabilmente a Palazzo Palladini. Qui verrà accolto dai suoi cari per il suo ritorno. Ciò nonostante dovrà affrontare un nuovo problema una volta tornato a casa, ovvero tenere testa a tutti quei commenti negativi presenti sul web.

Spoiler Upas: torna il sereno tra Serena e Filippo

La relazione di coppia tra Filippo e Serena potrebbe finalmente tornare a splendere. Infatti, la situazione migliorerà grazie all'esito positivo della compravendita per l'acquisto di una pensione. Per quanto riguarda Marina, la donna si ritroverà davanti a dei problemi di coppia, proprio il giorno in cui Fabrizio compie gli anni. Questo potrebbe mettere a rischio la loro storia d'amore.

Giulia ha deciso di lasciare Denis, e nelle prossime puntate vedremo la donna sempre più vicina a Marcello. Nel frattempo Bice sarà ostinata a smascherare Cinzia, che potrebbe prendere la decisione di lasciare Guido.