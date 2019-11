Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Un posto al sole che avremo modo di vedere in onda dal 18 al 22 novembre 2019 in prima visione assoluta su Rai 3. Anche questa settimana, le trame della fortunata soap opera si preannunciano particolarmente avvincenti per i tantissimi spettatori-fan. In particolar modo, vedremo che ci sarà una tremenda aggressione ai danni di Carla che lascerà tutti senza parole, in particolar modo Vittorio.

Un posto al sole, anticipazioni 18-22 novembre: Carla vittima di un'aggressione

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole dal 18 novembre 2019, infatti, rivelano che Vittorio dopo aver appreso la notizia dell'aggressione a Carla, deciderà di parlarne con Alex, mentre anche Mia verrà a conoscenza in maniera del tutto improvvisa di quello che è successo.

Intanto, Franco e Angela scopriranno che il primo incontro che c'è stato tra la piccola Bianca e la nuova maestra non è stato affatto dei migliori.

I due genitori non sono affatto contenti della situazione che si è venuta a creare e proprio per questo motivo decideranno di vederci più chiaro in tutta questa vicenda.

Nel frattempo, vedremo che Michele rimarrà profondamente colpito in maniera positiva da quello che potrebbe essere il potenziale di Vittorio che intanto deciderà di prendersi a cuore la causa di Carla. Occhi puntati anche su Serena, la quale rimarrà piacevolmente colpita dall'amorevolezza di Filippo che in questi ultimi giorni ha nettamente cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Questa situazione 'idilliaca' farà in modo che Serena avanzi una proposta davvero importante a Filippo.

E poi, ancora, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che saranno in onda dal 18 al 22 novembre in prima tv assoluta su Rai 3, rivelano che Carla sarà molto felice del fatto di aver rincontrato nuovamente Mia e di averle parlato. Intanto Alex rifiuta il bacio di Vittorio e lo farà senza dargli alcun tipo di spiegazione.

Angela preoccupata per sua figlia Bianca

Intanto Angela continua ad essere sotto pressione per la situazione che riguarda sua figlia Bianca e il rapporto non dei migliori con la maestra. Ecco allora che la donna deciderà di andare a parlare direttamente con l'insegnante, così da mettere a tacere tutte le sue perplessità.

Nel corso dei nuovi episodi della soap opera in onda su Rai 3, inoltre, vedremo che Roberto deciderà di mettere le mani su alcuni documenti importanti che riguardano i cantieri.

Dopo averli esaminati, Ferri si precipiterà da Marina e, soprattutto, ha intenzione di affrontare a muso duro Alberto.