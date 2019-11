Stefano De Martino non l'ha mai ammesso direttamente, ma che il suo viso sia molto diverso rispetto a quello che aveva quando ha debuttato in tv è evidente a tutti. Mentre a "Detto fatto" si disquisiva dei presunti ritocchini fatti dal presentatore napoletano, Bianca Guaccero ha fatto un commento che ha trovato d'accordo gran parte dei telespettatori: tutti gli uomini di Belen Rodriguez si somigliano fisicamente.

Jonathan su De Martino: 'Cosa non si è rifatto!'

La rubrica che Jonathan Kashanian tiene settimanalmente all'interno di "Detto fatto" regala spesso spunti di discussione agli appassionati di Gossip. Qualche giorno fa, per esempio, in studio si è parlato dei personaggi famosi che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto: nella graduatoria che ha stilato l'ex gieffino, c'era anche Stefano De Martino.

Alla conduttrice che gli ha chiesto cosa sia cambiato nel collega da quando è diventato popolare (la prima apparizione in tv risale a 10 anni fa ad Amici), l'esperto di moda ha risposto: "Che cosa non si è rifatto! È bono come il pane, però si è rifatto il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi".

ll volto di Rai 2, inoltre, ha ricordato al pubblico il periodo in cui l'ormai ex ballerino venne paparazzato per strada con la fascia attorno alle orecchie, che viene applicata a chi ha da poco subito un intervento per renderle meno "a sventola".

"Ha avuto senso del limite, ma le labbra erano sottilissime e pure il naso si vede che è diverso", ha aggiunto Jonathan nella sua accurata analisi.

Corona, De Martino e Iannone: secondo la Guaccero sono uno la fotocopia dell'altro

Ai commenti piccati di Jonathan Kashanian su Stefano De Martino se ne è aggiunto un altro della padrona di casa di "Detto fatto" che tutti i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Al collega che le ha chiesto se il napoletano le piacesse come uomo, Bianca Guaccero ha risposto: "Ho altri gusti, però va detto che gli ex di Belen Rodriguez si assomigliano tutti col passare del tempo".

La frecciatina, neppure troppo velata che la conduttrice ha lanciato all'argentina, ha trovato il consenso di gran parte dei telespettatori, che le hanno fatto un applauso anche se solo virtuale.

Che gli uomini ai quali si è affiancata la showgirl da quando è un personaggio famoso abbiano tutti qualcosa in comune, lo si nota anche soltanto accostando le foto di come sono diventati dopo aver fatto coppia con la chiacchierata Belen: Fabrizio Corona, Andrea Iannone e De Martino, visti uno accanto all'altro, sembrano quasi fratelli.

L'ex re dei paparazzi, prima di tornare in carcere, ha punzecchiato spesso la Rodriguez e la sua spasmodica ricerca della perfezione estetica nella persona con la quale sta: tutti e tre gli ultimi amori della soubrette pare abbiano modificato parti del loro volto su suggerimento della dolce metà.