Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono intervenuti tramite i microfoni di Italia 1 per rispondere alle numerose polemiche sui social scatenate dallo scherzo fatto da Le Iene alla soubrette brasiliana con la complicità del marito e mandato in onda domenica 3 novembre. Nello scherzo in questione Edoardo Stoppa aveva il compito di farsi corteggiare da un'avvenente campionessa di arti marziali per scatenare la forte gelosia di Juliana.

A quanto pare l'intento è riuscito, ma la maggior parte dei telespettatori non ha gradito il comportamento "troppo aggressivo e violento" della Moreira nei confronti del marito. Qualcuno infatti ha commentato: "A parti invertite sarebbe già passata per violenza domestica". Ma come avranno replicato Juliana e suo marito Edoardo a tali critiche?

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira rispondono agli utenti

Juliana Moreira si è difesa ai microfoni de Le Iene dichiarando: "In molti mi state dicendo che maltratto Stoppa, che l'ho picchiato pesantemente, ma nessuno ha mai fatto così al proprio marito?".

Dopodiché la showgirl ha sferrato un pugnetto affettuosamente al marito Edoardo Stoppa. Quest'ultimo vive il rapporto con sua moglie in maniera del tutto serena, anche se a volte Juliana si trasforma in una donna "troppo focosa". L'inviato di Striscia la Notizia difende a spada tratta la donna con cui si è sposato nel 2017 dopo anni di fidanzamento e due figli: "Noi abbiamo questo rapporto un po' fisico perché ci alleniamo in palestra e pratichiamo Muay thai".

Poi, ha aggiunto: "In alcun modo mi sono sentito maltrattato, comprendo perfettamente l'atteggiamento di Juli".

Successivamente i due sono entrati nel merito delle critiche emerse sui social, in particolare su cosa sarebbe accaduto se la dinamica fosse stata a parti inverse. "È ovvio che se lui mi malmenasse, mi uccide. Cosa stiamo dicendo? Dai ragazzi è un gioco!" ha dichiarato Juliana. La soubrette ha poi aggiunto: "Abbiamo sempre riso nello scherzo, anche quando ero inc--".

Infine, il marito Edoardo ha chiosato rassicurando i fan: "Appartiene anche un po' alla complicità di coppia che abbiamo realizzato tra noi. Ci vogliamo bene, quindi non preoccupatevi". Insomma, a quanto pare tutto è bene quel che finisce bene. Per quanto riguarda la polemica, si è placata qui oppure è continuata senza dare peso alle dichiarazioni dei due coniugi?

Chi è la campionessa complice dello scherzo de Le Iene

La campionessa di arti marziali che ha partecipato allo scherzo de Le Iene è l'affascinante Vanessa Villa.

La ragazza viene da Riccione ed è già un volto conosciuto al pubblico televisivo, avendo iniziato la sua carriera come conduttrice, foto-reporter e inviata di Donnavventura, una trasmissione pomeridiana in onda su Rete 4, e di The Boat Show su Sky Sport. Inoltre, ha preso parte al videoclip di "Riccione" dei The Giornalisti. Diversi anche i suoi riconoscimenti sportivi: è sei volte campionessa italiana di karate agonistico.