Dopo il trionfo dello scorso anno, Antonio Mezzancella conferma le sua versatilità e le sue doti canore vincendo anche il torneo finale dell’edizione 2019 di Tale e quale show. L’avventura bis nel talent di Rai 1, condotto da Carlo Conti, era partita subito con una vittoria con un’applaudita imitazione di Ultimo seguita da una brillante performance nei panni di Ligabue.

Ieri sera, 8 novembre, il suggello finale con la trasformazione in Marco Mengoni che gli ha permesso di conquistare i punti necessari per centrare il primo posto finale davanti ad un’applaudita Lidia Schillaci ed alla rivelazione Francesco Monte.

Quest’ultimo si è aggiudicato la puntata interpretando All of me di John Legend ed ha acceso un nuove divisioni social tra i fan del programma. In molti hanno criticato le valutazioni dei giudici.

Tale e quale show, trionfo bis per l'imitatore perugino

Ieri sera si è concluso il torneo di Tale e quale show che vedeva confrontarsi i migliori dell’edizione 2018 con i concorrenti che hanno preso parte al programma quest’anno. Sul gradino più alto del podio si è confermato Antonio Mezzancella che ha fatto il pieno al momento dell’assegnazione dei 10 punti extra previsti per l’ultimo atto del talent show.

Il perugino, in testa alla vigilia della finale, aveva concluso la puntata al terzo posto ed incassato nuovi elogi dalla giuria per l’interpretazione di Hola di Marco Mengoni.

“Rispetto allo scorso anno hai fatto ulteriori progressi ed hai trovato un peso specifico sul palcoscenico” - ha commentato Loretta Goggi con il consueto "chapeau". Giudizi positivi anche dai giudici speciali di serata, Gigi Proietti e Sergio Castellitto. Con il successo Mezzancella incassa anche trentamila euro che devolverà all’associazione Airc.

Standing ovation per la Whitney Houston di Lidia Schillaci, Monte supera l'esame John Legend

Nel corso della serata Lidia Schillaci ha mandato in visibilio il pubblico in studio con una magistrale imitazione di Whitney Houston. Standing ovation per l’esecuzione di I Will Always Love You, il leggendario brano dell’artista americana. Una performance che non è bastata alla palermitana per ‘sorpassare’ Mezzancella.

La cantante ha chiuso al secondo posto (202 punti) sia nella classifica generale che nella graduatoria di puntata che ha visto la vittoria di Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha superato anche l’esame John Legend con la giuria, Giorgio Panariello su tutti, che l’ha esortato ad intraprendere la carriera di cantante.

Non tutti i fan del programma televisivo hanno condiviso le valutazioni dei giudici.

In tanti sui social avrebbero premiato con il primo posto l’esibizione di Lidia Schillaci. Tale e quale show tornerà in onda venerdì 22 novembre con una puntata speciale dedicata agli imitatori del web.