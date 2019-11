Venerdì 22 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 1, andrà in onda Tali e Quali, spettacolo nato da 'Tale e Quale Show' in cui persone comuni dovranno imitare alcuni vip. Al timone dello show vi sarà Carlo Conti. Lo scorso venerdì 8 novembre si è conclusa l'edizione 2019 del "Torneo dei Campioni", vinta da Antonio Mezzancella (già vincitore dell'edizione del 2018). La diretta di "Tali e Quali" sarà visibile anche in streaming dal sito di 'Rai Play'.

Tali e Quali, gli ospiti e il format della serata

La giuria della puntata di Tali e Quali sarà quella che abbiamo potuto apprezzare anche in 'Tale e Quale Show'; Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi saranno i tre che dovranno giudicare i dodici imitatori nip. Ma al fianco dei tre giurati vi saranno anche altri tre ospiti che vestiranno i panni di giudici speciali; al tavolo dei giurati vi sarà prima di tutto Antonella Clerici, amica di Carlo Conti e con il quale dovrà condurre la serata finale dello 'Zecchino D'Oro' il prossimo 7 dicembre.

Ma nel corso della serata di Tali e Quali vi sarà spazio anche per Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio: i due saranno i conduttori di "20 anni che siamo italiani", show che andrà in onda su Rai 1 da venerdì 29 novembre e che verrà presentato nel corso della diretta. Ancora poco si sa sul format, anche se non dovrebbe discostarsi molto da quello di "Tale e Quale Show". La giuria infatti dovrebbe valutare tutte le esibizioni e, quella che alla fine della serata avrà preso il punteggio più alto, vincerà la serata.

La puntata di Tali e Quali di venerdì 22 novembre potrebbe essere un esperimento che, nel caso riscuotesse un grande successo di ascolti, potrebbe essere riproposto (magari in più puntate) anche nella prossima stagione televisiva. La versione classica dello show, infatti, ha avuto durante l'edizione appena conclusa un calo di ascolti rispetto agli anni passati e per questo c'è chi ipotizza che il prossimo anno potrebbe non andare in onda (magari lasciando lo spazio proprio alla versione cosiddetta "nip").

Le imitazioni della serata

Nel corso della serata di Tali e Quali saranno dodici le imitazioni; Alberto Pastorelli imiterà Riccardo Cocciante, Veronica Perseo porterà sul palco Lady Gaga, Adona Mamo vestirà i panni di Maria Callas, Valentina Caturelli imiterà Alexia, Armando Cesarano vestirà i panni di Renato Zero, Cristian Pighi imiterà Francesco Renga, Claudio Sacco vestirà i panni di Marco Masini, Leonardo Blanchard imiterà Giuliano Sangiorgi, Fabio Cacace interpreterà i Bee Gees, Rita Palange imiterà Gianna Nannini, Letizia Olivieri vestirà i panni di Amy Winehouse e Stella Grillo imiterà Barbra Streisand.