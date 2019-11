L’edizione 2019 di Tale e quale show si è conclusa con una puntata speciale dedicata agli sconosciuti. Una versione, denominata Tali e quali, che ha riscosso il consenso dei fan del talent sui social con Antonella Clerici, giudice speciale di serata, che ha promosso a pieni voti la serata dedicata ai Nip. L’ultimo appuntamento di stagione del programma condotto da Carlo Conti ha visto il trionfo della studentessa sarda Veronica Perseo che ha incantato pubblico e giuria nelle vesti di Lady Gaga.

Nel corso della serata si è esibito anche l’ex calciatore del Frosinone Leonardo Blanchard che ha confermato di essere fidanzato con la velina di Striscia la notizia Shaila Gatta prima di trasformarsi in Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Blanchard a Tali e quali, il ricordo del gol alla Juventus e il flirt con Shaila Gatta

Esibizioni mozzafiato, standing ovation e divertenti siparietti nel corso della puntata speciale di Tale e quale show.

Tra i dodici concorrenti a cimentarsi davanti al pubblico dello studio Fabrizio Frizzi anche un volto noto agli appassionati di calcio. Leonardo Blanchard ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a soli 31 anni ed ha aperto un negozio di abbigliamento specializzato in camicie. “Mi svegliavo la mattina e non ero più sereno. Quest’ansia era diventata pesante e parlando con mio padre ho deciso di aprire un’attività mia dopo averlo aiutato nel suo negozio per un periodo”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

L’ex difensore centrale del Frosinone ha ricordato l’esordio in serie A e, soprattutto, la prima rete realizzata in massima serie. “Forse perché sono juventino ma lo Stadium ha un’energia particolare. Era il 23 settembre del 2015, eravamo in pieno recupero, arrivò questo pallone in area di rigore e realizzai il primo gol in serie A contro la Juve che permise al Frosinone di conquistare un punto prezioso”.

Stuzzicato da Carlo Conti, il grossetano ha confermato di essere fidanzato con Shaila Gatta, la velina di Striscia la notizia. “Mi ha incoraggiato e di sicuro sarà a guardarmi” - ha puntualizzato Blanchard.

L'ex calciatore chiude ultimo, la puntata speciale vinta da Veronica Perseo in versione Lady Gaga

Nelle vesti di Giuliano Sangiorgi l’ex calciatore non ha convinto la giuria pur riscuotendo l’apprezzamento di Gigi D’Alessio: “Canti bene ma hai scelto un artista difficile da imitare”.

Blanchard è stato, invece, promosso da Vanessa Incontrada: “Mi è piaciuta la tua determinazione”. Alla fine l’ex difensore del Frosinone si è classificato all’ultimo posto. Tali e quali si concluso con la vittoria della ventiquattrenne sarda Veronica Perseo che si è trasformata in Lady Gaga ed ha cantato Shallow. “Non hai fatto rimpiangere Lidia Schillaci” - ha riferito Giorgio Panariello ricordando l’applaudita performance dell’artista siciliana.

Sul podio Adonà Mamo, in versione Maria Callas, e Claudio Sacco, applaudito imitatore di Marco Masini.