Ora è un uomo 'pentito' e ammette di essere andato "troppo oltre". Andrea Ippoliti recita il mea culpa e lascia intendere di voler tornare con la sua ex compagna, la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, splendida 50enne. Almeno, stando a quanto ha rivelato in un'intervista al settimanale DiPiù Tv, la sua storia con la giovanissima tentatrice Zoe Mallucci, una fotomodella 21 enne, sarebbe stata solo un fuoco di paglia.

Ha raccontato di non vederla più e di voler chiarire con Nathalie.

Il pubbblico ha visto la coppia scoppiare dopo un durissimo falò di confronto a Temptation Island Vip 2019. Una rottura non ricomponibile, a giudicare dai fatti successi: l'addio burrascoso si è consumato dopo che Nathalie Caldonazzo, sconvolta e arrabbiata, aveva dovuto assistere col trascorrere dei giorni al progessivo avvicinamento del suo compagno alla giovanissima single oltre i limiti tollerabili.

Nathalie, il suo ex 'pentito' ora la rimpiange

A DiPiùTv, l'imprenditore romano 46enne, amante dello sport e dal fisico palestrato, ha rivelato che dopo la fine del reality aveva cominciato a frequentare la tentatrice Zoe, più giovane di lui di oltre 20 anni, ma ha anche precisato che si è trattato di una ripicca, così come sarebbe stato un dispetto verso la compagna di allora l'atteggiamento avuto nel villaggio.

Ha detto di averlo fatto perché Nathalie a suo parere avrebbe avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i tentatori, e avrebbe screditato il loro rapporto sminuendolo. Più volte, nel corso del reality, Nathalie si era lamentata dell'eccessiva gelosia di Ippoliti e della continua litigiosità tra loro. In effetti, i due erano approdati a Temptation nel bel mezzo di un rapporto già fortemente in crisi.

Ad ogni modo, ora Ippoliti si è accorto che era finito tra le braccia di Zoe "in un momento di confusione e tristezza", un momento in cui aveva perso la testa. Trascorso qualche mese dalla fine di Temptation Island Vip come della loro storia, l'imprenditore che prima di partecipare allo show era sconosciuto al grande pubblico, ha detto di aver troncato la frequentazione con la giovanissima single dopo aver capito che porta dentro di sé "la figura di Nathalie" ed essersi reso conto che c'era troppa differenza d'età tra lui e la nuova fiamma.

Sente di dover chiedere scusa ai protagonisti, diretti e indiretti, della vicenda: ai suoi figli, perché da padre avrebbe avuto il dovere di moderare i suoi comportamenti, "ma ero frastornato". A Nathalie, che dice di aver amato profondamente e che non meritava d'essere trattata come lui ha fatto. Quindi anche alla stessa Zoe perché si è reso conto di averla frequentata in parte per l'esagerato risentimento nutrito verso Nathalie. Sa che lei non vuole più saperne di lui, ma coltiva la speranza di poter un giorno chiarire perché "è una donna che merita tutto il mio rispetto".

La Caldonazzo: 'Per me Andrea è morto'

Quando nell'isola Nathalie è stata costretta di puntata in puntata a vedere le immagini del suo compagno che flirtava con Zoe, ha fatto commenti inflessibili su di lui definendolo un uomo senza vergogna, senza decenza, senza signorilità, senza etica, senza rispetto. Poi, nel falò di confronto si è svolto l'utimo atto: una cruenta e rabbiosa rottura. I due si sono quindi rivisti a Uomini e Donne durante il trono classico in onda lo scorso 10 ottobre per un chiarimento, ma le cose sono andate di male in peggio.

Nathalie nel rivederlo, ha avuto per lui parole pesanti: lo ha definito una persona ridicola e, a seguire, un bugiardo, oltre che un narcisista patologico, dicendosi grata dell'esperienza fatta a Tempation Island Vip perché le ha aperto gli occhi su di lui. Andrea, a sua volta, ha dichiarato che lei è stata per lui una persona "tossica, deleteria", confermando in quel fragente di frequentare Zoe e annunciando di voler vivere alla giornata.

"Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada.

Mi sento svuotata, ma pronta a rinascere. Ora sto metabolizzando un lutto”, ha poi confidato l’attrice che fu compagna dell'indimenticato Massimo Troisi, a Uomini e donne Magazine. Andrea, durante il programma di Maria De Filippi ha chiesto scusa ai figli, ma non all'ex compagna. Ora ha fatto un passo in avanti usando parole ben diverse verso l'attrice a cui è stato legato tre anni tanto intensi quanto difficili. Porteranno mai a un riavvicinamento queste ultime dichiarazioni?

Difficile pensare che Nathalie, impegnata a teatro con lo spettacolo Parlami d'amore, oggi voglia sentire il suo ex, anche solo accennarle parole d'amore.

Al ritorno dall'esperienza sarda, l'attrice si è buttata a capofitto nel lavoro, dividendosi tra le sue passioni, l'arte e la musica, a cui si sono aggiunti rituali sciamanaci e purificatori. Pratiche spirituali mostrate nelle storie del suo profilo Instagram, a cui si dedica per ritrovare serenità e forza dopo tante afflizioni.