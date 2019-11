A partire da questa domenica 17 novembre sarà visibile su Netflix la terza stagione di The Crown, la Serie TV cult creata da Peter Morgan. Dieci nuovi episodi appassioneranno il pubblico che potrà di nuovo seguire le vicissitudini romanzate della Regina Elisabetta II e della sua famiglia.

Nuovo cast e l'esordio del personaggio di Camilla

Per motivi di età, tutti gli attori della prima e della seconda stagione sono stati sostituiti.

Al posto di Claire Foy, Matt Smith e Vanessa Kirby, nei ruoli rispettivamente di Elisabetta II, del principe Filippo e della principessa Margaret troveremo Olivia Colman, Tobias Menzies ed Helena Bonham Carter. Vedremo inoltre nuovi personaggi come il principe Carlo, interpretato dall'attore Josh O’Connor e la principessa Anna, interpretata dall'attrice da Erin Doherty.

The Crown 3 narrerà le vicende della Royal Family dal 1963 al 1977, periodo definito dagli storici “The Wilson Era” poiché in quel periodo era Primo Ministro del Regno Unito il laburista Harold Wilson. Uno degli avvenimenti più importanti della stagione sarà la tragedia di Aberfan, un piccolo villaggio gallese dove un terribile incidente in miniera costò la vita a 116 bambini.

Vedremo poi l'interesse del Principe Filippo per lo sbarco americano sulla luna del 1969 e i festeggiamenti del 1977 per i 25 anni di corona della Regina.

Ampio spazio sarà riservato al giovane principe Carlo, dalla sua incoronazione a Principe di Galles avvenuta nel 1969 al suo amore controverso per Camilla. Un debutto atteso della terza stagione è proprio quello di Camilla, la loro conoscenza avverrà nel 1971: all'epoca lei aveva 24 anni ed era ufficialmente fidanzata con Andrew Parker Bowles che però la tradiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Davanti ai ripetuti flirt del compagno, Camilla deciderà di vendicarsi seducendo il principe Carlo. Inizierà così una relazione, che poi spezzerà il cuore al Principe quando lei deciderà in ogni caso di sciegliere di sposarsi con Parker Bowles.

Come nelle precedenti stagioni, continueranno ad essere centrali le vicissitudini della ribelle principessa Margaret, sorella della Regina, che si troverà in questa stagione alle prese con il matrimonio con Lord Snowdon.

Nella quarta stagione vedremo invece Lady Diana

Per motivi organizzativi, la terza e la quarta stagione di The Crown sono state girate una di seguito all’altra. Le riprese, che termineranno a breve, lasciano trapelare diverse indiscrezioni: la prima riguarda il lasso temporale; The Crown 4 infatti racconterà soprattutto gli avvenimenti degli anni Ottanta. C’è tanta attesa dunque per l’ingresso di Lady Diana, l’incontro con il Principe Carlo, il matrimonio, la nascita dei principi William e Harry e infine lo sfaldarsi della loro unione.

Ma ampio spazio sarà anche dato al Primo Ministro Margaret Thatcher e al suo liberismo economico.