Manca ormai pochissimo al mid-season finale della decima stagione di "The Walking Dead" che, domenica 17 novembre, andrà in onda con il settimo episodio, ovvero l'ultimo prima della pausa. La puntata, dal titolo "Open Your Eyes", sarà invece trasmessa in Italia il giorno successivo, lunedì 18 novembre, come sempre alle 21:15 su Fox (canale 112 di Sky). L'episodio vede tra i protagonisti principali Siddiq e potrebbe finalmente rivelare tutta la verità su uno dei fatti più importanti della passata stagione: il massacro compiuto da Alpha e i Sussurratori, che ha portato alla morte di diversi personaggi.

Siddiq rivive la 'notte delle picche'

L'episodio in onda lunedì 18 novembre potrebbe regalare diversi colpi di scena ai tanti appassionati dello show targato AMC. Al centro della trama il personaggio di Siddiq, unico sopravvissuto al massacro dei Sussurratori in cui hanno perso la vita Enid, Tara, Henry e diversi membri delle varie comunità. Il dottore è in una profonda crisi causata dai ricordi di quella notte di cui, tramite alcuni flashback che lo vedranno protagonista, potremmo scoprire tutta la verità.

Siddiq, nonostante il suo stato, si prende cura delle diverse persone malate a causa del misterioso virus che ha colpito la comunità, cercando inoltre di indagare sulle cause che lo hanno fatto proliferare. Intanto Carol e Daryl cercano di far parlare il loro prigioniero, il quale sembra però profondamente devoto ad Alpha.

Cosa è successo nella puntata precedente

La scorsa settimana The Walking Dead è andato in onda con l'episodio 10x06, incentrato sul primo faccia a faccia tra Negan ed i Sussurratori.

L'ex prigioniero di Alexandria, misteriosamente liberato, è finito tra le fila dei nemici, dove è stato messo subito alla prova da Beta ed Alpha, che hanno intenzione di usare l'uomo contro le comunità. Negan ha subito attirato l'attenzione della leader, ma i suoi piani per il futuro non sono del tutto chiari.

Nel frattempo ad Alexandria sempre più persone sono colpite da un misterioso virus, probabilmente causato dall'acqua contaminata da Gamma con il sangue dei vaganti.

Siddiq e Dante cercano di gestire la situazione, ma l'infermeria di Alexandria è sempre più piena. Carol e Daryl hanno inoltre deciso di inoltrarsi nel territorio dei Sussurratori, per cercare di capire dove questi hanno spostato l'immensa orda di vaganti. Dopo aver corso alcuni rischi, i due riescono a catturare uno di loro e decidono di portarlo ad Alexandria per farlo parlare. Mentre si trova ad Hilltop per aiutare a ricostruire le mura, Eugene entra in contatto radio con una donna.

Questa dice di appartenere ad un'altra comunità, ma per il momento non rivela nulla sulla sua posizione.