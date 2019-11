Non solo lo show dell’incontenibile Silvio Berlusconi nel corso della puntata del 13 novembre del Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti della scoppiettante serata anche Tina Cipollari che, dopo aver parlato della sua esperienza di lungo corso a Uomini e donne, ha riferito che prossimamente uscirà un suo libro. Non sarebbe il primo in assoluto visto che Simone Di Matteo, amico dell’opinionista del people show di Canale 5, ha scritto “No Maria, io esco” che racconta la storia del personaggio che ha portato in televisione richiamando il tormentone che l’ha resa celebre.

Questa volta la vulcanica viterbese scenderà in campo in prima persona.

Nell’occasione l’opinionista del dating show di Canale 5 non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto editoriale sul quale ha iniziato a lavorare.Tina non si è tirata indietro, invece, quando è stata stuzzicata da Giulia De Lellis sulla questione dei tradimenti. “È vero io le corna le ho ricevute ma le ho anche fatte e sono felice di averlo fatto” - ha chiosato la Cipollari.

Tina Cipollari: 'Sono da 20 anni a Uomini e Donne, ormai mi sento di casa'

Durante la puntata Maurizio Costanzo ha punzecchiato Tina Cipollari sul suo turbolento rapporto con Gemma Galgani, la dama torinese protagonista del trono over di Uomini e Donne. “Se la sogno? Ultimamente ho avuto un grande incubo e la protagonista era proprio Gemma”. Poi l’opinionista ha annunciato che sta scrivendo un libro.

“Sì, c’è questo progetto e quando sarà pronto verrò qua a presentarlo”. La viterbese non ha chiarito se si tratterà di una biografia ma ha precisato che non sarà un libro sulla Galgani: “Non è proprio il caso”. Poi il discorso è scivolato sulla dieta che ha iniziato in concomitanza con l'avvio della nuova stagione del people show di Canale 5.

“Ho perso dodici chili, penso che si inizia anche a vedere.

Le signore che seguono il programma vedranno questo cambiamento e spero di perdere almeno altri dieci chili” - ha aggiunto la Cipollari. A questo punto Costanzo le ha ricordato che è ormai da venti anni protagonista della trasmissione condotta da Maria De Filippi. “Il tempo è volato, a Uomini e Donne mi sento di casa”.

'Ha ragione Giulia De Lellis, le corna vanno e vengono'

I libri di successo del momento hanno rappresento il filo conduttore della terza puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show.

Tra gli ospiti dello storico salotto televisivo di Canale 5 anche Giulia De Lellis, autrice del libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha punzecchiato Tina Cipollari sulla questione delle scappatelle extraconiugali. Quest’ultima ha ammesso di essere stata tradita ma ha anche rivelato di aver “fatto le corna”.

“Alla fine ha ragione Giulia, le corna vanno, vengono: non c’è una regola e quindi stanno bene su tutto”.

L’opinionista ha aggiunto che ci si rende conto del tradimento del partner da tanti piccoli atteggiamenti che mutano. “Dal cellulare girato, ai ritardi ma anche in base a delle semplici sensazioni” - ha chiosato Tina nel chiudere il suo intervento sulla questione.